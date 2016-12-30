В первый день Нового года отмечают День литовского флага

1 января по традиции вильнюсцев и гостей столицы приглашают на празднование Дня литовского флага. Это памятный день - 1 января 1919 года впервые на башне Гедиминаса был поднят литовский триколор.

В этот день военные Роты почетного караула поднимут на башне Гедиминаса флаг 2017 года. Перед этим будет спущен флаг 2016 г. По традиции спущенный флаг передадут одной из литовских школ, которая отличилась в воспитании гражданственности. Флаг 2016 г. подарят гимназии им. Владаса Путвиса-Путвинскиса в Шаукенай (Кельмесский район) - она активно участвовала в конкурсах, которые проводили Минобороны и Министерство науки и образования.

В церемонии, которая состоится на Кафедральной площади у подножия горы Гедиминаса, примут участие военные Добровольческих сил, Роты почетного караула, отряд стрелков Литовского союза стрелков, военные и народные песни исполнит мужской военный хор "Айдас", в мероприятии примет участие и народный танцевальный коллектив "Нерис".

Традиция поднятия флага на башне связана с тем, что отряд защищавших Вильнюс добровольцев под командованием военного коменданта Казиса Шкирпы поднял флаг на башне 1 января 1919 года.

По словам очевидцев, флаг подняли 10 добровольцев - офицер Шкирпа, военные чиновники Йонас Нистялис и Пятрас Гужас, солдаты Альбинас Рауба, Ромуалдас Марцалис, Пранас Плауска, Йонас Норвила, Микас Сливаускас, Винцас Степонавичюс и Стасис Буткус - и сопроводили поднятие флага оружейными залпами, исполнили гимн Литвы.

6 января 1919 года в город ворвались большевики, которые оторвали от триколора желтую и зеленую полосы, оставив только красную.