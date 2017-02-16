В патриотическом шествии в Каунасе приняли участие около 150 человек

 (9)
BNS
четверг, 16 февраля 2017 г. 16:16
В четверг, 16 февраля, в Каунасе прошло шествие националистически настроенной молодежи, которое приурочено ко Дню восстановления Литовского государства. Это ежегодное шествие оценивают неоднозначно. В этом году в шествии приняло участие около 150 человек.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

В этом году организаторы заявили, что хотят модернизировать традицию шествия и не разжигать рознь, однако от обычных атрибутов, вызывающих критику, не отказываются. Раньше шествие организовывал Союз национальной молодежи Литвы, в этом году разрешение на организацию выдано двум частным лицам. В этом году шествие решили модернизировать: организаторы зазывали на мероприятие яркими плакатами, наряду с обычной музыкой звучала и электронная.

По словам одного из участников шествия Томаса Скорупскаса, ядро организаторов шествия осталось прежним.

Все же, по его словам, во время шествия будет звучать лозунг "Литва -литовцам". Главным же лозунгом шествия организаторы выбрали "Сделаем Литву снова великой". Этот лозунг имеет аллюзию с лозунгом предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Скорупскас утверждает, что организаторы мероприятия рады победе националистических сил в других странах, включая Америку.

На мероприятие традиционно прибыл и один из известнейших в мире философов культуры идиш Давид Катц, который ежегодно критикует это мероприятие.

"Мне жаль, что власти Каунаса вновь отдали этим людям центр города. Если бы они маршировали в каком-нибудь пригороде, нас бы тут не было", - сказал он.

Катц выразил удовлетворение в связи с тем, что в этом году шествие привлекло значительно меньше участников. Он также критиковал лозунг "Литва - литовцам".

"Давайте представим парад в Великобритании, где живет много литовцев, на котором бы звучало "Британия - британцам" или "Англия - англичанам". Как бы чувствовали себя лондонские литовцы?", - рассуждал он.

Раньше против шествия протестовала группа молодых людей левых взглядов, в этом году их не было.

В 2015 году в шествии участвовали 1000-2000 человек, в прошлом году шествие было более малочисленным - около 900 участников.

Шествие прошло по аллее Лайсвес до исторического Президентского дворца.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Каунасе началось шествие националистов (9)

Tautinio jaunimo eitynės Kaune
В четверг, 16 февраля, в Каунасе началось шествие националистически настроенной молодежи, которое приурочено ко Дню восстановления Литовского государства. Это ежегодное шествие оценивают неоднозначно.

Ландсбергис обратился к Лукашенко (50)

Ландсбергис обратился к Лукашенко
Бывший председатель Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис во время выступления с балкона Дома подписантов больше всего внимания уделил опасности, которую представляет строительство АЭС в Беларуси, и призвал главу Беларуси Александра Лукашенко прекратить строительство в Островце.

Политик о 16 февраля в Друскининкай: это публичное унижение (22)

Политик о 16 февраля в Друскининкай: это публичное унижение
Несколько возмущенных жителей Друскининкай 16 февраля звонили в редакцию портала DELFI и сообщили о новости, о которой писала местная газета.

Закон о защите детей: сколько и откуда брать деньги пока неясно (4)

smurtas
Несмотря на то, что парламент Литвы на этой неделе принял поправки к закону о защите детей, сколько потребуется средств на осуществление его положений, пока не подсчитали. Также неясно, откуда взять необходимые средства, пишет lrt.lt.

За благотворительную деятельность Адамкене была удостоена государственной награды (8)

За благотворительную деятельность Адамкене была удостоена государственной награды
16 февраля 2017 года для супруги экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса Алмы Адамкене – особый день. В День восстановления государства президент Даля Грибаускайте вручила Адамкене Большой крест Ордена "За заслуги перед Литвой" – этой наградой оценили благотворительную деятельность Адамкене, которая была начата в годы правления ее супруга и длилась 15 лет, пишет lrt.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100