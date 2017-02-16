В патриотическом шествии в Каунасе приняли участие около 150 человек

В четверг, 16 февраля, в Каунасе прошло шествие националистически настроенной молодежи, которое приурочено ко Дню восстановления Литовского государства. Это ежегодное шествие оценивают неоднозначно. В этом году в шествии приняло участие около 150 человек.

В этом году организаторы заявили, что хотят модернизировать традицию шествия и не разжигать рознь, однако от обычных атрибутов, вызывающих критику, не отказываются. Раньше шествие организовывал Союз национальной молодежи Литвы, в этом году разрешение на организацию выдано двум частным лицам. В этом году шествие решили модернизировать: организаторы зазывали на мероприятие яркими плакатами, наряду с обычной музыкой звучала и электронная.

По словам одного из участников шествия Томаса Скорупскаса, ядро организаторов шествия осталось прежним.

Все же, по его словам, во время шествия будет звучать лозунг "Литва -литовцам". Главным же лозунгом шествия организаторы выбрали "Сделаем Литву снова великой". Этот лозунг имеет аллюзию с лозунгом предвыборной кампании президента Дональда Трампа. Скорупскас утверждает, что организаторы мероприятия рады победе националистических сил в других странах, включая Америку.

На мероприятие традиционно прибыл и один из известнейших в мире философов культуры идиш Давид Катц, который ежегодно критикует это мероприятие.

"Мне жаль, что власти Каунаса вновь отдали этим людям центр города. Если бы они маршировали в каком-нибудь пригороде, нас бы тут не было", - сказал он.

Катц выразил удовлетворение в связи с тем, что в этом году шествие привлекло значительно меньше участников. Он также критиковал лозунг "Литва - литовцам".

"Давайте представим парад в Великобритании, где живет много литовцев, на котором бы звучало "Британия - британцам" или "Англия - англичанам". Как бы чувствовали себя лондонские литовцы?", - рассуждал он.

Раньше против шествия протестовала группа молодых людей левых взглядов, в этом году их не было.

В 2015 году в шествии участвовали 1000-2000 человек, в прошлом году шествие было более малочисленным - около 900 участников.

Шествие прошло по аллее Лайсвес до исторического Президентского дворца.