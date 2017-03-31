В парламенте – предложение об изменении налогов для тех, кто зарабатывает меньше всего

Правящие просят дать им до лета время и тогда они представят "комплексные" предложения в связи с налоговой реформой. Однако депутаты не ждут и представляют все новые поправки к законам о налогах.

На последней неделе марта социал-демократ Альгирдас Сисас зарегистрировал проект поправок в закону о Государственном социальном страховании.

Он предлагает, чтобы за работников, которые не все время работают по трудовым соглашениям, взносы в "Содру" считали и платили с установленной зарплаты, которая не может быть ниже минимальной.

Т.е., если работник работает всего 1 ч. в месяц или зарабатывает 100 евро в месяц, взносы в "Содру" за него все равно надо платить с минимальной зарплат (сейчас 380 евро).

Правда, в проекте предусмотрены исключения. Это не касается работников, которые еще где-то работают, являются пенсионерами, или им меньше 29 лет.

По его мнению, ненормально, что 10 000 руководителей компаний в среднем получают 157 евро в месяц.

Похожий проект закона Сисас уже регистрировал, но в тот раз он не был принят. На вопрос, примет ли его нынешнее большинство, он ответил:

"Думаю, скорее всего, примет, поскольку у него в планах и в планах нашей коалиции - повышение пенсий. А это один из способов сделать так, чтобы люди не кормились с чужих рук, а сами участвовали в процессе".

Кроме прочего, в пояснении к проекту сказано, что принятие таких поправок будет способствовать пресечению злоупотребления, поскольку и сейчас некоторые работодатели платят работникам минимум, а в "Содре" декларируют меньшую сумму.

По данным "Содры", в начале 2017 г. в Литве 122 000 человек работали по трудовому соглашению и при этом получали меньше минимума.

Консерватор Гинтаре Скайсте зарегистрировала поправки к закону о подоходном налоге (ПН) с граждан. В проекте предлагается применять необлагаемый налогом минимум в отношении людей, которые покупают бизнес-удостоверение и платят ПН.

Иными словами, при покупке бизнес-удостоверения на год из его стоимости (которая не меньше 12 минимальных зарплат) будут вычитать 3720 (310х12).

Сейчас в отношении людей, которые работают по бизнес-удостоверению ННМ не применяют. С 1 января 2017 г. их х дополнительно страхуют пенсионных страхованием, а взносы в "Содру" считают с минимальной зарплаты.

Скайсте сказала DELFI, что после того как уравняли налоги патентников с налогами, которые платят жители, работающие по трудовому договору, было бы логично, чтобы они могли пользоваться и ННМ.

В данный момент, человек, который, к примеру, берет бизнес-удостоверение на продажу, с 1 апреля до 31 декабря безо всяких льгот должен заплатить 515 евро ПН. Кроме того, он должен заплатить в "Содру" 899,46 евро в качестве налога на социальное страхование и 307,80 евро обязательного налога на здравоохранения. Общая сумма налогов - 1722,26 евро.

По данным ГНИ, в прошлом году по бизнес удостоверению в Литве работали 106 000 жителей.