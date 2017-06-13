В парламенте появилось предложение, которое напугает многих алкоголиков

13 июня на пленарном заседании в парламенте Литвы планируют обсудить поправки к закону о наркологических услугах, подготовленные депутатами Риманте Шалашявичюте и Ремигиюса Жемайтайтиса. В их предлагают расширить порядок принудительного лечения от алкоголя.

Согласно поправкам, принудительно лечить будут не только наркологических больных, как сейчас, но и лиц, которых подозревают в алкоголизме и наркомании, а также – беременных, которые в течение не менее месяца регулярно употребляют алкоголь и таким образом представляют опасность для развития плода. Авторы проекта отмечают, что обычный случай употребления алкоголя не может стать поводом для принудительного лечения.

Оппоненты отмечают, что принудительное лечение может быть нарушением прав человека. Между тем Шалашявичюте сказала DELFI, что сложно представить, что тяжело больной человек может ясно выразить свою волю.

"Я обсуждала этот вопрос с различными специалистами – мнения очень разные. Одни говорят, что если человек, даже осознавая, какую угрозу он представляет, не хочет лечиться – это его право. Я с этим не согласна. Очень хорошо, что приняли решение об ограничении алкоголя, но это больше превенция, сегодня мы должны ориентироваться на тех, кто нуждается в помощи, если они сами не высказывают подобного желания", – сказала Шалашявичюте.

По мнению Жемайтайтиса, иного выхода в Литве нет – только принудительное лечение. "Или бросить их на произвол судьбы, но в чем в таком случае виновны его близкие, маленький ребенок, вынужденный жить с пьющим родителем, в чем виновны супруги, страдающие изо дня в день, если у них нет возможности жить отдельно", – возмущался депутат.

Принудительно предлагают лечить следующих людей:

если у них наблюдается яркий абстинентный синдром, если человек пьет не меньше месяца;

если живущие или находящиеся рядом с таким человеком люди (например, близкие) постоянно сталкиваются с психологическим или физическим насилием, если это угрожает здоровью и жизни окружающих, или наносит материальный ущерб;

такие люди могут нанести существенный вред своему здоровью и жизни;

беременные будут госпитализированы в принудительном порядке, если из-за их злоупотребления алкоголем возникает угроза плоду.

По ныне действующему закону, принудительно лечат только наркологических больных, т.е. людей с ярко выраженным синдромом зависимости от алкогольных или наркотических веществ. Также нет пункта о принудительном лечении беременных, представляющих опасность для плода.

Заведующий Наркологического центра Каунасского округа Ляонас Качинскас сказал, что вряд ли принудительное лечение принесет желаемую пользу.

"Меня интересует, как, по мнению авторов проекта, предложенная система будет функционировать. Поскольку система принудительного лечения в советское время не дала пользы. Я думаю, что результата не будет. Нынешняя система достаточно хорошо работает, если иметь в виду, что есть долгосрочные реабилитационные общины, которые выполняют свою функцию. Осознает ли такой человек на принудительном лечении, что это нужно, или это просто вызовет у него озлобление?", – сказал врач.

"Конечно, я согласен, близких пьющих людей надо спасать, но для этого их надо и учить, как быть в таком окружении, как вести себя с пьющими, нужно обучать социальных работников мотивировать таких людей. Для этого надо менять социальные условия. Когда увижу решения в этом направлении, может, одобрю и принудительное лечение. Но пока я не вижу комплексных действий", – сказал Качинскас.