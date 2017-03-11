В парламенте Литвы состоялось торжественное заседание

"В тот вечер 11 марта, когда в этом зале вместо советского герба появился триколор, наши лица светились радостью и по ним текли слезы радости", – сказал в своем выступлении архиепископ Сигитас Тамкявичюс.

В свою очередь нынешний глава парламента Викторас Пранцкетис призвал в первую очередь почтить память тех, кто боролся и способствовал освобождению Литвы, и кого сегодня уже нет в живых.

"Мы верили много лет до этого, верили, что такой день, который мы отмечаем сегодня, придет. Сегодня уже 11 марта 2017 года. Начинается 28 год независимости Литвы. Так давно, а может недавно, мы следили за событиями того дня, марта 1990 года, за решениями Верховного совета-Восстановительного сейма. У нас есть гармоничное независимое государство.

Мы должны ценить, осмыслить и сохранить пройденный путь и проделанную работу. Получение свободы, независимости – это ежедневные хлопоты. Каким мы видим наше государство сегодня, каким хотим видеть завтра или через 27 лет? Какие нужны перемены? Какие работы не терпят отлагательства? Уже сегодня надо готовить ответы на эти вопросы.

(...)

Наши люди полны решимости и потенциала, они талантливы и трудолюбивы, устанавливают высокие стандарты и ждут,что им будут верить и доверять, они – это мы все вместе – хотим создавать государство. Весна – ожидание. Родина ждет и надеется на ответственность и служение. Какой мы хотим видить Литву через 20, 50 лет?", – вопрошал Пранцкетис.