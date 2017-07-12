В парламенте Литвы - новое предложение, которое понравится работникам

Такое предложение представили консерваторы Ирена Дегутене, Антанас Матулас и представитель "Порядка и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис. 12 июля комитет по вопросам здравоохранения вернул его на совершенствование.

Представитель Минздрава Рита Валенкукявичене сказала, что министерство эту идею одобряет, однако предлагает подумать над тем, как ее можно осуществить.

Депутат Дайнюс Кепянис сказал, что важно уточнить, что будет считаться оздоровлением и укреплением здоровья.

"Если бы у нас была ясная программа, на которую посылал бы работодатель работника для восстановления здоровья, и мы могли бы включить это в расходы компании, и потом это дает результат – человек не болеет, болеет меньше и человек немного сам участвует финансово, и чем дальше, тем меньше человеку нужно самому участвовать, если пойдем в этом направлении, думаю, сейчас самое время", - сказал Кепянис.

Налоговые льготы уже существуют

Правительство этот проект не одобрило, поскольку считает его избыточным. По данным представителя Минфина Миндаугаса Мажилиса, уже сейчас расходы на работника по закону о прибыли вычитаются из суммы с которой платят налог на прибыль, если они являются объектом подоходного налога.

По словам Мажилиса, в законе нет какого-то списка того, что считается расходами в пользу работника, однако чаще всего это бывает посещение спортивных занятий, оздоровительных процедур, культурных мероприятий, поездки, семинары.

"Мы получили запрос из компании, которая намерена брать в аренду автобус, чтобы отвезти работников за грибами. Это расходы в пользу работников. Но надо иметь в виду, что ни по Трудовому кодексу, ни по какому-то еще закону работодатель не обязан этого делать, это вопрос договоренности, ведь все равно работодатель несет финансовые расходы. Ведь не вся сумма компенсируется", - сказал Мажилис.

Представитель Государственной налоговой инспекции Алина Гаудутите сказала, что немалая часть работодателей пользуется возможностью и страхует здоровье работников, такие страховки погашают и платные услуги в сфере здравоохранения.

"Эти расходы включаются в расходы компании, это снижает доходы компании, и это не облагается подоходным налогом", - сказала Гаудутите.