В парламенте – хитрое предложение о повышении зарплаты Сквернялиса

Зарплаты политиков установлены законом об оплате труда государственных политических деятелей и служащих. Их зарплаты зависят от базового размера, который утверждает парламент (сейчас он составляет 130,5 евро) помноженный на коэффициент.

К примеру, самый низкий коэффициент депутата - 19,4, а мэра города, в котором меньше 100 000 жителей – 18. Значит, без надбавок за годы службы, их зарплата составляет 2531,7 и 2349 евро "на бумаге".

Случайно или нет, но уже на следующий день после слов премьера о зависти, в парламенте официально зарегистрировали проект поправок к этому закону.

Согласно проекту, предлагают дополнить пункт о зарплате премьер-министра и министра, который временно исполняет обязанности премьера, и повысить коэффициенты соответственно до 12,9 и 11,9, их платят дополнительно к зарплате депутата.

Рабочую группу, которая регистрировала эту поправку к закону, возглавил "крестьянин" вице-спикер Арвидас Некрошюс.

На просьбу пояснить, почему было решено зарегистрировать такую поправку, он ответил DELFI:

"Было высказано следующее мнение - депутат в первую очередь является депутатом, а не министром или премьер-министром. Поэтому он должен получать депутатскую зарплату, а как министр или премьер-министр - дополнительную надбавку, чтобы не менялась существующая зарплата".

Он пояснил, что сейчас премьеру платит зарплату правительство, а министру - министерство.

"Мы ищем возможность, чтобы было что-то похожее, как в случае со спикером. Для него ввели дополнительный коэффициент, платят более высокую зарплату, поскольку иная должность, больше работы и т.д. (...) Мы решили, что основную часть зарплаты будет как депутата, а дополнительная - из правительства", – сказал Некрошюс.

По его словам, предлагалось выбрать такой коэффициент, чтобы зарплата премьера осталась прежней - "ни снизилась, но и не увеличилась". Он подчеркнул, что это решение рабочей группы, а коэффициенты считали работники Комитета по праву правопорядку. Якобы после того, как сложат обе части, получается прежняя зарплата.

Сейчас коэффициент премьер-министра составляет 25,8. Если его помножить на 130,5 получается 3366,9 евро. Однако, по данным правительства, средняя зарплата Сквернялиса составляет 4175 евро "на бумаге".

Советник премьер-министра Томас Бержинскас сказал, что разница появилась от того, что он получает надбавку больше чем 800 евро за годы службы. По его словам, ни Сквернялис, ни министры не получают зарплаты из разных ведомств.

На первый взгляд, как и упоминал Некрошюс, после принятия поправок зарплата премьера почти не изменится, поскольку если сложить коэффициент депутата (19,4) и премьера (12,9), получается 32,3. Получается 4215 евро – т.е. на 40 евро больше, чем сейчас.

Однако он по-прежнему будет получать упоминавшиеся 800 евро за годы службы, значит в целом зарплата превысит 5000 евро.

Некрошюс признал, что это верный подсчет, и зарплата премьер-министра увеличится на такую сумму. Он упомянул, что зарегистрированную поправку скорее всего подкорректируют.

Бержинскас передал такой ответ своего начальника на вопрос о предложенных поправках:

"Премьер считает, что действующее сейчас правовое регулирование, устанавливающее порядок оплаты как премьер-министра, так и министров – и когда они являются депутатами, и когда ими не являются – подходящее и достаточное".

Член партии консерваторов Ингрида Шимоните была удивлена таким проектом.

"Мне такое предложение кажется странным. Я так понимаю, что в соответствии с ним, министр, который является депутатом, будет получать меньше как министр, но больше как депутат (сейчас он депутатскую зарплату не получает). Значит, правительство и министерства сэкономят половину зарплаты, но парламент на зарплаты истратит больше.

Это как минимум нелогично. Да, министров иногда можно увидеть на пленарных заседаниях, но, например, на заседании комитета, я ни разу не видела Аурелиюса Веригу. Он не работает как депутат, за исключением редких появлений на пленарных заседаниях, когда правительство нуждается в голосах", – сказала она.

"Министр больше работает министром, а депутатом – "в полноги". Поэтому логично, что он получает только зарплату министра. Если хотят увеличить зарплату министров – пусть ее и повышают", – сказала Шимоните.