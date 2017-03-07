В Паневежисе быстро сокращается численность населения

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ru.DELFI.lt
вторник, 7 марта 2017 г. 09:45
Столица Аукштайтии - Паневежис - уменьшается на глазах, снижается число жителей города. Только в феврале этого в городе зафиксировали в два раза больше умерших, чем новорожденных, пишет Sekundė.
Panevėžys
© Asmeninio albumo nuotr.

Заведующую отдела гражданской метрикации Паневежской мэрии Диана Захарене этой статистике не удивляется. По ее словам, ситуация прошлого месяца, когда зафиксировали 150 смертей и всего 76 случаев рождения постоянно повторяется, поэтому улицы города с каждым днем становятся все мрачнее. Но самое печальное, что различные болезни уносят жизни и молодых горожан.

"Сейчас умирают горожане разного возраста: одни в почтенном возрасте, а другие совсем молодые. Средний возраст 50–60 лет", – сказала Захарене.

Она не рискнула предположить, что надо делать, чтобы изменить ситуацию, но признала, что сейчас воспитывать ребенка - роскошь, и ее позволить себе могут не все.

Но в мрачной статистике она видит и благоприятную тенденцию.

"Несмотря на неприятный момент, мы можем радоваться тому, что число браков не снижается. Сейчас будущие молодожены активно интересуются возможностью регистрации брака в июне, июле, августе и начале сентября. Правда, несмотря на то, что люди вступают в брак в Паневежисе, не значит, что они останутся жить в Паневежисе. Нередко поступают заявления и живущих за границей молодых людей. Их друзья и близкие живут в Литве, поэтому они хотят вступить в брак здесь", – сказала Захарене.

В 2016 году в Паневежисе зарегистрировали 998 новорожденных, 1587 случаев смерти, 588 браков и 325 разводов.

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