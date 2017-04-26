В Панеряй состоится Марш живых

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 09:08
В среду, 26 апреля, в Вильнюсе, около Панеряйского мемориала состоится Марш живых, посвященная памяти жертв Холокоста.
National Memorial Day for the Genocide of Lithuanian Jews Marked with Commemoration at Paneriai
© Louis Garrick, the Lithuania Tribune

Марш живых – шествие от Панеряйского железнодорожного вокзала до Панеряйского мемориала. Это часть пути, которую прошли заключенные Вильнюсского гетто перед убийством в Панеряйском лесу.

Марш живых для еврейской общины означает, что "мы - евреи живы, мы – дети жертв не поддаемся ненависти, насилию и жестокости, нацистам и их пособникам не удалось убить всех евреев".

Перед Второй мировой войной в Литве жили 220 000 евреев. В годы нацистской оккупации нацисты и их пособники уничтожили больше 90% евреев.

BNS
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