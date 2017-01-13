В память о 13 января создана особая фотография

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ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 15:52
13 января каждый помнит по-своему – одни о событиях того дня знают только от родителей, другие сами стояли у костров и, держась за руки, пели, третью тогда ничего не поняли, поскольку были маленькими, только позже они оценили те события. Несмотря на это, для каждого эта дата важна, как и свобода, которую мы вместе защитили. Фото/видеохудожник Симонас Шилейка создал фотоманипуляцию в память о 13 января.
© S. Šileikos nuotr.

На ней виден важнейший символ этого дня – телебашня, Каролинишкес и ребенок с триколором – сын друзей Шилейки Эрвинас.

Фотограф рассказал, что каждый на этом фото может увидеть свои символы и по-своему его интерпретировать. Для него самого 13 января – важный день, а 13 января 1991 г. ему было примерно столько, сколько мальчику на снимке.

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В память о 13 января создана особая фотография (16)

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