В память о 13 января создана особая фотография

13 января каждый помнит по-своему – одни о событиях того дня знают только от родителей, другие сами стояли у костров и, держась за руки, пели, третью тогда ничего не поняли, поскольку были маленькими, только позже они оценили те события. Несмотря на это, для каждого эта дата важна, как и свобода, которую мы вместе защитили. Фото/видеохудожник Симонас Шилейка создал фотоманипуляцию в память о 13 января.

© S. Šileikos nuotr.