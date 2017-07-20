В Палангу съезжается множество отдыхающих

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ru.DELFI.lt
четверг, 20 июля 2017 г. 22:22
В эти выходные в Паланге запланировано множество мероприятий: пройдут гонки 1006 км, чемпионат Литвы по легкой атлетике, а на главной улице города приглашают на концерты Раджи и Раймундаса Шиланскаса. все эти мероприятия на фоне прекрасной погоды привлекли в Палангу множество отдыхающих, столько туристов на курорте до сих пор в этом году не собиралось.
© DELFI / Kiril Čachovskij

На ул. Й.Басанавичаус по случаю гонок проходит мини-ярмарка - продают баранки, живое пиво и различные украшения, сделанные своими руками. Многие останавливаются в конце улицы, у фонтана, рядом с палаткой, в которой торгуют едой, поскольку цены поражают многих – за гамбургер просят 30 евро, а за говяжий стейк – 40 евро.

Пока туристы фотографируют цены, я спросил у кассира, что же особенного в этом гамбургере, она ответила: "Он очень большой, хватит на всю семью. там одного мяса килограмм".

Людей много не только на ул. Й.Басанавичаус, сотни отдыхающих проводят время на пляже.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что найти жилье в эти выходные в Паланге непросто.

"Мест почти нет. Вчера я должна была найти жилье для гостей, так нашла всего несколько вариантов в гостиницах. Цена была от 100 евро за двухместный номер без завтрака.

В частном секторе была вилла за 60 евро, но это был плохой вариант. В частном секторе еще есть места. Мы звонили через знакомых, нашли по 15 евро за человека, на двоих 30 евро", – сказала DELFI Валайтене.

Она прибавила, что те, кто решит завтра поехать на море, жилье еще найдет, но она рекомендовала сначала обратиться в ассоциацию или Центр туристической информации.

"Мы помогаем, ищем разные варианты. Все равно идет движение, одни отказываются, у других места дублируются, поэтому у нас горячие новости. Не стоит откладывать поездку, места должны найти", – успокоила собеседница.

На вопрос, было ли в этом сезоне на море столько отдыхающих, она сказала, что разве что на открытии сезона.

"Я думаю, в Паланге в этом году еще не было столько людей. Конечно, было открытие курорта, тогда было много мероприятий. Может, и можно сравнить, но, думаю, по числу гостей эти выходные опережают открытие сезона", – сказала она.

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