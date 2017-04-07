В Паланге – традиционная аллея Крашенок

В Паланге уже в восьмой раз перед Пасхой появилась традиционная аллея Крашенок на ул. Й.Басанавичюса.

9 крашенок огромных размеров - высотой 2 и диаметром 1,4 м, в этом году совершенно не похожи на те, которые можно было увидеть прежде. Однотонные крашенки украшены видами старой Паланги.

"В этом году в качестве украшений выбрали фотографии старой Паланги, мы хотим напомнить горожанам и познакомить гостей курорта с Палангой тех лет, с историческими событиями столетней давности. На аллее Крашенок можно увидеть и архитектурные объекты, пейзажи и картины из жизни палангцев", – сказала директор Палангского центра культуры и молодежи Моника Ярулите.

В начале ул. Й.Басанавичюса жителей и гостей города по традиции встречает двухметровая янтарная крашенка, созданная Альбертасом Букаускасом. На нее ушло 15 кг янтаря.

Огромная крашенка появилась и в Швянтои – ее можно увидеть на площади напротив бывшего кинотеатра Eldija.