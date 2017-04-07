В Паланге – традиционная аллея Крашенок

ru.DELFI.lt
пятница, 7 апреля 2017 г. 14:35
В Паланге уже в восьмой раз перед Пасхой появилась традиционная аллея Крашенок на ул. Й.Басанавичюса.
© Palangos sav.

9 крашенок огромных размеров - высотой 2 и диаметром 1,4 м, в этом году совершенно не похожи на те, которые можно было увидеть прежде. Однотонные крашенки украшены видами старой Паланги.

"В этом году в качестве украшений выбрали фотографии старой Паланги, мы хотим напомнить горожанам и познакомить гостей курорта с Палангой тех лет, с историческими событиями столетней давности. На аллее Крашенок можно увидеть и архитектурные объекты, пейзажи и картины из жизни палангцев", – сказала директор Палангского центра культуры и молодежи Моника Ярулите.

В начале ул. Й.Басанавичюса жителей и гостей города по традиции встречает двухметровая янтарная крашенка, созданная Альбертасом Букаускасом. На нее ушло 15 кг янтаря.

Огромная крашенка появилась и в Швянтои – ее можно увидеть на площади напротив бывшего кинотеатра Eldija.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Паланге – традиционная аллея Крашенок

В Паланге – традиционная аллея Крашенок
В Паланге уже в восьмой раз перед Пасхой появилась традиционная аллея Крашенок на ул. Й.Басанавичюса.

Появилось фото историка Бумблаускаса с политологом Мажилисом (5)

A. Bumlauskas su L. Mažyliu (N. Vaisbrodės nuotr.)
7 апреля в правительстве Литвы состоялась дискуссия с историками о том, как обнаруженный профессором университета им. Витаутаса Великого Людасом Мажилисом оригинал Акта 16 февраля представить в контексте столетия Литовского государства.

Сравнение цен в Польше и Литве: разница очевидна (9)

Сравнение цен в Польше и Литве: разница очевидна
В выходные мы задумали поехать в Польшу за покупками. Списка не составляли, поэтому покупали более менее то же самое, что покупаем в Литве.

Re:Baltica: тайные братья "Спутника" в странах Балтии - порталы Baltnews (15)

Графика: Лоте Лармане
Работающий в Балтии портал "Baltnews" через подставные лица принадлежит российскому пропагандистскому холдингу. Об этом сообщается в расследовании Re:Baltica (Балтийский центр журналистских расследований).

Жителей приглашают жертвовать продукты малоимущим (27)

„Maisto bankas“ rado būdą, kaip sutaupyti
В пятницу и в субботу "Продовольственный банк" (Maisto bankas) приглашает жителей Литвы принять участие в благотворительной акции и пожертвовать продукты питания малоимущим.
Facebook друзья
Rambler's Top100