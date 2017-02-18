В Паланге проходит праздник корюшки: цены шокируют

В этом году праздник необычен тем, что на нем наблюдается дефицит собственно самой корюшки. Например, купить свежую рыбу после обеда уже не представлялось возможным.

«Утром была, но быстро все продали. Корюшка стоила по 5,5 евро за килограмм, однако она не была мелкой, была нормальной. Теперь вот ждем, когда рыбаки новую партию из моря подвезут. Обещали к 15 часам привезти», - рассказала торгующая рыбой на улице Й.Басанавичяус женщина.

Еще один продавец сказал, что может продать мороженую корюшку, которая почти оттаяла и будет, как свежая. Рыбу поймали несколько дней назад. За килограмм такой корюшки он просил 7 евро.

"Корюшка сегодня только начала идти, так что все рыбаки с раннего утра в море. Можно ожидать, что улов во второй половине дня уже будет на празднике, и люди смогут купить свежую рыбу", - сообщили организаторы фестиваля.

Предприниматели предполагали, что во время праздника свежей корюшки может не хватать, поэтому запасаться рыбой они начали заранее. По этой причине в палатках на улице Й.Басанавичяус корюшку запекали, она была также доступна в сушеном и маринованном виде.

Порция жареной корюшки стоила от 4 до 6 евро. На порцию приходилось в среднем шесть корюшек. В прошлом году большинство продавцов за жареную корюшку просили по 4 евро. На порцию тогда приходилось по 5-8 рыбешек, в зависимости от их размера.

В кафе жареная корюшка стоила немало: по 8 евро. "Совершенно очевидно, что дорого, особенно если перевести в литы. Тем не менее, мы приехали на праздник, так что все равно корюшку отведаем", - говорили отдыхающие.

Люди в основном покупали уху из корюшки, которая стоит 1-2 евро. Те, кто желает не есть, а лишь попробовать обжаренную рыбку, могли ее купить поштучно. Ценa одной корюшки - евро.

«Однако гораздо дешевле купить всю порцию, в таком случае вы, по крайней мере, насытитесь», - говорят торговцы. Маринованная корюшка также стоит не дешево. За литр просят по 10 евро, в прошлом году ее цена была 9 евро.

Праздник корюшки в феврале в Паланге проходит ежегодно. На празднике вы можете попробовать приготовленную разными способами корюшку, принять участие в соревнованиях и понаблюдать за участниками чемпионата по жаренью корюшки на гриле.