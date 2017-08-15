В Паланге начинается строительство бассейна с оздоровительным центром. 14 августа в землю опустили символическую капсулу, работы планируют завершить до Рождества 2018 года, пишет LRT.lt.

Главный бассейн Паланги будет 25-метровой длины. Второй – 12,5 м – будет предназначен для обучения плаванию детей. Оборудуют также зону SPA площадью 600 кв. м, современный спортзал и отдельную городскую баню.

Стоимость проекта – 4,5 млн. евро.

По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, курорту очень не хватало бассейна, а в стратегии города предусмотрено строительство большого числа подобных объектов, поскольку это будет способствовать продлению туристического сезона.