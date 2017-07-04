В Паланге аварийная ситуация: затоплен пляж

Находящийся сейчас в Паланге журналист посол DELFI в сфере туризма DELFI Ориюс Гасановас поделился фотографиями с затопленного в Паланге пляжа.

Дождь на курорте - небольшая проблема. Куда хуже то, что не осталось самого пляжа. Разваливаются бары, вот-вот вода доберется до туалета и раздевалок", – написал он в фейсбуке.

DELFI Гасановас рассказал, что затапливает не только туалеты, но и кафе на пляже. Под угрозой даже пост спасателей.

"Мужчины носят мешки с песком, чтобы не подмыло пост спасателей. Кафе Mojo Palanga закрылось, поскольку вода уже добралась до студии Zip fm. Палангский пляж рядом с пирсом буквально смыло", – рассказал он.

По словам журналиста, бармены рассказали, что за неделю ситуация на взморье сильно изменилась. В минувший четверг было все хорошо.

Эту информацию порталу DELFI подтвердил и глава Палангских спасателей Йонас Пирожникас. По его словам, спасательная станция в безопасности.

"Со спасательной станции несут мешки с песком, пытаются спасти общественные туалеты", – рассказал он.

По словам Пирожникаса, подобное в Паланге наблюдается уже десять лет – с тех пор, как было решено убрать с пляжа камни.

"Это катастрофа, вода доберется до берега. Если бы мне выделили 20 000 евро, я бы все привел в порядок. Нужно слушать ученых. С давних пор, еще при Антанасе Сметоне, камни лежали у пирса, регулировали течение, но кому-то они не понравились, их увезли, выбросили. Поэтому образовались течения, которые стали подмывать берег. Каждый год пляж с этой стороны, у пирса, с севера, подмывает. Скоро смоет дюны и через 5 лет вода уже будет в городе", – констатировал Пирожникас.