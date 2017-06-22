В оставшиеся дни недели - традиционное литовское лето

В эти дни в Литве ожидается ветер, будет не слишком жарко, но и не слишком холодно, в общем - традиционное литовское лето. В первый день выходных ожидается дождь, в воскресенье облачность, но осадков будет меньше.

Четверг по погоде будет напоминать среду, ночью - спокойно, а днем местами пройдет дождь. Ожидается сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе утром без осадков, 10-14 градусов. Днем солнце иногда будет прятаться за облаками, возможен кратковременный дождь, до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине суток 9-14 градусов. Днем облачность возрастет, после обеда ожидаются осадки, 19 градусов. У моря небольшая облачность. Утром 14-15, днем около 16 градусов. Днем облачность возрастет, после обеда ожидаются осадки. Термометры зафиксируют 19 градусов. У моря небольшая облачность. Ночью и утром около 14-15, днем - 16 градусов.

В пятницу на градус другой будет теплее, слабый восточный ветер. Днем облачно, однако вероятность дождя невелика. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, 10-16 градусов. Днем облачность возрастет, около 21 градус. В Шяуляй ночью и утром будет ясное небо, 10-15 градусов. Днем появятся облака, до 20 градусов. На взморье будет ясно, ночью и утром термометры зафиксируют 11-15, днем 19 градусов.

В субботу праздничное настроение испортит пасмурная погода, будет накрапывать. Мало того, вновь поднимется западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе на протяжении всех суток будет облачно, ожидаются осадки. В первой половине суток 14-16, днем около 18-19 градусов. В Шяуляй будет облачно, временами - дождь. Ночью и утром 12-13, днем 17 градусов. На взморье 15-16 градусов, сильная облачность, дождь зарядит на все сутки.

В воскресенье западный ветер усилится. Облачность спадет, однако много где пройдет кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и утром температура поднимется до 14-16 градусов, днем до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет ясно, преимущественно 12-15 градусов тепла. Днем будет облачность, до 19 градусов. У моря - сильный ветер, облачно, временами небольшой дождь. Ночью и утром около 15, днем 16-17 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в понедельник посвежеет, сохранится ветреная погода. Будет преимущественно переменная облачность, временами дождь. Во вторник погода сильно не изменится, только стихнет ветер. На следующий день, вероятно, до страны дойдет еще одна волна тепла.