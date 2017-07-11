В окрестностях Шяуляй пройдут учения ПВО

Во вторник в окрестностях Шяуляй начинаются учения ПВО Tobruq legacy 2017 (Наследие Тобрука - 2017).

В них будет задействовано примерно 500 военнослужащих и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран-членов НАТО.

США разместили для учений в Литве зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot, которые могут сбивать и ракеты.

Учения Tobruq legacy 2017 будут проходить также в Чехии и Румынии. Учения организует американская сторона. ВВС Литвы будут участвовать в этих ежегодных учениях третий раз.