В окрестностях Шяуляй пройдут учения ПВО

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BNS
вторник, 11 июля 2017 г. 09:07
Во вторник в окрестностях Шяуляй начинаются учения ПВО Tobruq legacy 2017 (Наследие Тобрука - 2017).
Patriot long-range air defense system in Poland

В них будет задействовано примерно 500 военнослужащих и около 30 систем ПВО из Литвы и еще четырех стран-членов НАТО.

США разместили для учений в Литве зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot, которые могут сбивать и ракеты.

Учения Tobruq legacy 2017 будут проходить также в Чехии и Румынии. Учения организует американская сторона. ВВС Литвы будут участвовать в этих ежегодных учениях третий раз.

BNS
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