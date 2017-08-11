В один из дней жара достигнет апогея

Жарких дней осталось не так уж и много: всего два.

В пятницу и особенно в субботу в стране будет жарко и душно. Однако уже в субботу на смену жаркой погоде придут осадки и грозы. В пятницу ночью прогнозируют небольшой дождь с грозой. Днем небольшая облачность, местами кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе пройдут дожди, ожидается гроза. Температура будет колебаться в пределах 18–20 градусов. Днем воздух прогреется до 28–29 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью 17–19, днем 28 градусов тепла. На взморье невысокая облачность, ночью 16–19, днем 24 градуса тепла.

В субботу жара достигнет апогея: местами температура поднимется до 33–34 градусов. Во второй половине дня, к вечеру, облачность увеличится, пойдет дождь, возможна гроза. Поднимется ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, температура 20–22 градусов. Днем солнце прогреет воздух до 33 градусов. К вечеру придут грозовые облака. В Шяуляй небо будет ясным, температура 19–20 градусов тепла. Днем температура поднимется до 32 градусов, вечером ожидается дождь с грозой. На взморье в первой половине дня пройдет небольшой дождь, будет 20–22 градусов тепла. Днем облачно, воздух прогреется до 26 градусов. Вечером дождь с грозой.

В воскресенье жара спадет: будет дуть ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня ожидаются осадки, гроза. Температура составит 18–20 градусов. Днем кратковременные дожди palis. Будет около 21 градус тепла. В Шяуляй ожидаются частые небольшие дожди. Ночью 16–18, дне 20 градусов тепла. На взморье небольшая облачность, дождь. Ночью тепература 17, днем 19 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ночи будут прохладнее, днем температура почти как в воскресенье. Большого количества осадков не ожидается, дожди пройдут лишь местами. 15 августа погода будет спокойной.