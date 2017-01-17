В обновленной стратегии нацбезопасности Литвы – 14 угроз

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BNS
вторник, 17 января 2017 г. 18:40
Во вторник парламент Литвы утвердил обновленную стратегию национальной безопасности.
Vėliava
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

В ней перечислены 14 угроз, опасностей и факторов риска.

За документ проголосовали 107 членов Сейма, никто не был против, один воздержался.

Обновленный проект Национальной стратегии безопасности подготовило еще прежнее правительство, последний раз стратегия пересматривалась в 2012 году и планировалось адаптировать ее к изменившейся ситуации.

Первым номером в стратегии значится конвенционная военная угроза, которую представляют "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей, концентрация и развитие ее военных мощностей по соседству с Литовской Республикой, а также недостаточно прозрачная и демонстрирующая силу военная деятельность у границ Литовской Республики и других государств - членов НАТО".

Под вторым номером в списке угроз указаны замаскированные военные и разведывательные средства, которые используют зарубежные государств и которые могут быть использованы с целью оказания негативного влияния на политическую систему Литвы, ее военную мощь, правоохранительные органы, социально-экономическую стабильность и др.

На третьем месте в списке угроз значатся угрозы единству евроатлантического сообщества - это процессы всеобщего и регионального характера, деятельность третьих стран, которые могут ослабить трансатлантические отношения, обязательства НАТО по коллективной обороне, возможности Евросоюза проводить общую политику.

В списке угроз и опасностей также значатся нестабильность в регионе и мире, терроризм, экстремизм, радикализация, информационные и кибернетические угрозы, экономическая и энергетическая зависимость, уязвимость экономики, социальная и региональная отчужденность, демографический кризис, организованная преступность, коррупция, экстремальные ситуации на государственном и международном уровне.

В числе угроз также названо и развитие небезопасного проекта строительства атомной станции вблизи границ Литвы. Выделено несоблюдение Россией и Беларусью международных требований к безопасности ядерной энергетики, радиационной безопасности, охране окружающей среды при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов ядерной энергетики, без оценки воздействия этих объектов на окружающую среду.

Как угроза национальной безопасности указан и кризис ценностей. Он определяется как "неуважение к естественным правам человека, христианским ценностям, институту семьи, обесценивание либеральной демократии и плюралистического общества, распространение антигуманных, умаляющих или отрицающих ценность человеческой жизни, разжигающих расовую, национальную или религиозную рознь, пропагандирующих или оправдывающих насилие, принуждение и геноцид теорий, религиозных доктрин и идеологий".

BNS
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