В обе стороны действует больше постов контроля скорости

Любителям скорости на дорогах скоро негде будет разгуляться. Революция в сфере постов контроля скорости (ПКС) набирает обороты – все больше ПКС "стреляет" в обе стороны. По словам представителя Литовской дирекции автомобильных дорог (далее – ЛДАД), сейчас действуют 4 таких ПКС. Еще один ПКС фиксирует только удаляющиеся транспортные средства.

На самом деле, на дороге A1, у Гарюнай, многие могли увидеть необычный ПКС. Он стоит в направлении Каунаса, однако повернут в другую сторону. Сначала может показаться, что над ним поработали вандалы: он повернут в другую сторону, значит не действует.

Но дела обстоят иначе. DELFI писал, что ПКС так установлен, чтобы мог замерять скорость удаляющихся автомобилей. В данном случае он замеряет скорость авто, которые едут в сторону Каунаса.

Итак, один новый ПКС "работает", а как обстоят дела с 4, которые должны были начать действовать до 1 июля? Директор ЛДАД Эугениюс Скродянис сказал DELFI:

"У радаров есть такая функция - замерять скорость транспортных средств, которые едут в обоих направлениях, но до сих пор они фиксировали только в одном. До 1 июля в рамках эксперимента установят 5 радаров, которые будут действовать в обоих направлениях".

Но не все проходило, как надо. Затянулись процедуры согласования вопросов с другими ведомствами, поэтому все 5 радаров стали действовать позже.

Представитель ЛДАД Лауринас Слапшис сказал, что сейчас все вопросы уже улажены: "Сейчас 4 ПКС фиксируют скорость и приближающихся и удаляющихся автомобилей. Пятый ПКС фиксирует скорость удаляющихся автомобилей".

Однако представитель ЛДАД не указал места, где стоят эти ПКС: "Мы выступаем за безопасность движения, призываем водителей не превышать скорость. Если мы расскажем, где стоят эти ПКС, то это будет нарушением нашей идеологии".

Однако, по словам Слапшиса, работы ведутся и до конца сентября все ПКС будут фиксировать скорость как приближающихся, так и удаляющихся транспортных средств.