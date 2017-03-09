В ночь исчезновения Страздаускайте жительница Руклы слышала зов о помощи

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 14:18
Жительница Руклы Ева Туминаускене сказала, что в ночь с воскресенья на понедельник недалеко от того места, где обнаружили автомобиль пропавшей Евы Страздаускайте, слышала зов о помощи.
I. Strazdauskaitės automobilis „Audi A7“ atgabentas į Vilnių
© DELFI skaitytojas

Портал lrytas.lt сообщает, что ночью Туминаускене с мужем собирала гильзы на Гайжюнском военном полигоне и в лесу около деревни Швейцария.

Полиция вызвала женщину на опрос - возможно, она слышала зов о помощи Страздаускайте. Туминаускене рассказала, что для того, чтобы дополнительно заработать, она с мужем по ночам собирает гильзы, днем им это делать не дает Военная полиция.

Женщина сказала, что слышала слова "Иисусе, помогите", голос доносился издалека, ее муж ничего не слышал, поскольку был в капюшоне. Кроме того, крик был довольно тихим, доносился издалека.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Приметы Страздаускайте: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112.

Родители пропавшей девушки за ценную информацию о местонахождении их дочери обещают вознаграждение в размере 10 000 евро.

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