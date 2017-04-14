В Неринге возобновили поставки электроэнергии

В Неринге 14 апреля возобновили поставки электроэнергии. Напомним, что электричество на 1,5 дня отключали для проведения ремонтных работ.

Оператор Litgrid сообщил, что работы завершили на 0,5 дня раньше, нежели планировалось.

В четверг и полдня в пятницу жители Неринги жили без электричества. Рабочие меняли железобетонные опоры на линии электропередач, ведущей в Нерингу и все подготовили к замене проводов над заливом.

Все работы окончательно завершатся к 12 мая 2017 года.

Напомним, что пока в Неринге не было электроэнергии, жители Прейлы, Пярвалки и Юодкранте оставались без воды. В Ниде холодная вода была. В Юодкранте было отключено и центральное отопление.