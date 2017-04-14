В Неринге возобновили поставки электроэнергии

 (1)
BNS
пятница, 14 апреля 2017 г. 15:10
В Неринге 14 апреля возобновили поставки электроэнергии. Напомним, что электричество на 1,5 дня отключали для проведения ремонтных работ.
© Mindaugas Milinis

Оператор Litgrid сообщил, что работы завершили на 0,5 дня раньше, нежели планировалось.

В четверг и полдня в пятницу жители Неринги жили без электричества. Рабочие меняли железобетонные опоры на линии электропередач, ведущей в Нерингу и все подготовили к замене проводов над заливом.

Все работы окончательно завершатся к 12 мая 2017 года.

Напомним, что пока в Неринге не было электроэнергии, жители Прейлы, Пярвалки и Юодкранте оставались без воды. В Ниде холодная вода была. В Юодкранте было отключено и центральное отопление.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Жители Литвы везут из Польши и алкоголь (26)

Lietuviai perka alų Suvalkų parduotuvėje
Жители Литвы везут из Польши не только продукты питания и бытовую химию, но и алкогольные напитки.

В Вильнюсе Служба защиты детей будет работать и по ночам

smurtas prieš vaikus, prievarta, pedofilija, agresija, našlaitis, nuskriaustas
Социальные работники Вильнюсской мэрии начнут посещать семьи из группы социального риска в нерабочее время.

В Неринге возобновили поставки электроэнергии (1)

В Неринге возобновили поставки электроэнергии
В Неринге 14 апреля возобновили поставки электроэнергии. Напомним, что электричество на 1,5 дня отключали для проведения ремонтных работ.

В министерстве обсудят вопрос налогообложения пенсий  министр с таким предложением в правительство не пойдет (42)

В министерстве обсудят вопрос налогообложения пенсий
Литва - одна из немногих стран Европы, где никакие пенсии не облагаются подоходным налогом. Однако вскоре будут обсуждать такую возможность.

Опрос: самый высокий рейтинг - у "крестьян", за ними - консерваторы (12)

Gabrielius Landsbergis, Ramūnas Karbauskis
Правящий Союз крестьян и "зелёных" Литвы остаётся самой популярной партией в стране - если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за неё отдали бы голоса 26% жителей страны, говорится в результатах опроса, проведённого RAIT по заказу агентства BNS.
Facebook друзья
Rambler's Top100