В Неринге появятся пляжи только для мужчин

В начала этого лета на четырех пляжах в Ниде, Прейле, Пярвалке и Юодкранте, за которыми следит самоуправление Неринги появятся зоны, где смогут загорать только мужчины, пишет Lietuvos žinios

Политики курорта вынуждены пойти на такую меру в качестве реакции на письмо Службы контролера соблюдения равных возможностей, в котором говорится, что в отличие от пляжей для женщин и нудистов, в Неринге нет пляжей, предназначенных только для мужчин.

Служба получила жалобу от одного мужчины в связи с возможной дискриминацией по половому признаку, поскольку женские пляжи на взморье находятся прямо у всех четырех населенных пунктов Неринги.

Директор администрации самоуправления Альгимантас Вишняускас говорит, что частью имеющихся официальных пляжей придется пожертвовать для голых мужчин, поскольку для создания новых зон на диком пляже пришлось бы менять документы по территориальному планированию. А это продлилось бы не один год.

"Мы следуем указаниям Службы контролера по равным возможностям, поскольку в противном случае на нас подали бы в суд. Мы считаем, что оборудовать такие пляжи проблемы не составит, поскольку пляжи на Куршской косе не настолько забиты, как в Паланге или Швентойи. Дополнительных средств из бюджета тоже не понадобится", - сказал он изданию.