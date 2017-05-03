В недалеком прошлом премьера Сквернялиса скрывается выгодная сделка

Продать подержанный автомобиль за ту же цену, за которую он был приобретен, удается не каждому, утверждают торговцы подержанными авто. А вот нынешнему премьер-министру Саулюсу Сквернялису, который тогда занимал пост генкомиссара полиции это сделать удалось.

В декларации Сквернялиса сказано о сделке, которую торговцы автомобилями называют "странной". Нынешний премьер указал, что больше 4 лет назад, 14 ноября 2012 года, он заключил сделку с компанией Patikimi automobiliai, торгующей подержанными авто.

Политик тогда приобрел автомобиль, который оценили в 20 000 литов (где-то 5800 евро). Пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас информировал DELFI, что это была подержанная Škoda Octavia. "Автомобилю было 4-5 лет", - сказала пресс-секретарь.

Сквернялис ездил на нем 1,5 года, а 30 апреля 2014 года продал. В декларации указано, что покупатель - та же компания Patikimi automobiliai - заплатила ему за автомобиль 20 000 литов.

"Бывают такие счастливые случайности, когда удается продать машину за ту цену, за которую ее купил, поскольку самое большое падение цены бывает в первые два-три года после покупки. Но когда за ту же цену продаешь той же компании - это кажется странным", - сказал DELFI почетный президент Литовского клуба автомобилистов Стасис Брундза.

Пресс-секретарь Сквернялиса Бержинскас передал DELFI ответ премьер-министра, что упомянутый автомобиль был "продан путем продажи". "За цену, которая соответствовала тогдашней цене автомобиля (после покупки в автомобиль было немало инвестировано)", - сказал премьер.

Он отрицал, что секрет такой выгодной сделки кроется в том, где работает его супруга. На тот момент финансист Сильвия Скверняле работала в Swedbank, который является одним их партнеров Patikimi automobiliai.

"К вашему сведению, партнерами этой компании являются практически все банки, предоставляющие возможность приобретения автомобилей в лизинг", - указал премьер.

Директор Patikimi automobiliai Висмантас Баршис сказал DELFI, что это "обычная" ситуация.

В октябре 2012 года мы купили 10 одинаковых автомобилей Škoda Octavia с дизельным двигателем. Конкретно этот случай я не помню, но был конец года и мы их продали, думаю, продали дешево. Вероятно, были какие-то дефекты, ведь обычно с автомобилями Octavia так бывает. Думаю, починили, привели машину в порядок, вид улучшился. И цена на такую машину за год не так падает, как вам кажется", - сказал он.

На вопрос, по какой причине авто Сквернялиса купили за прежнюю цену, он сказал, что "ситуации бывают разными". "Есть такие автомобили, чья стоимость со временем растет, например, старинные, спортивные, редкие", - сказал Баршис.

Менеджер по продажам представительства компании Škoda ARX Алексас Вигонтас сказал DELFI, что иногда бывают такие случаи, когда подержанный автомобиль продают по той же цене, по которой он был приобретен.

"Если машина была куплена дешевле, нежели ее рыночная цена, то теоретически через два года ее могут продать по той же цене. Также машину могли как-то усовершенствовать (...)", - сказал он.

"Такие случаи нечасты. Обычно стоимость подержанных авто в течение нескольких лет падает", - заметил менеджер.

Такой же позиции придерживается и Брундза: "Такая ситуация возможна, когда покупаешь у одних, а продаешь другим. Тогда можно сколько-то выиграть: покупаешь со скидкой, потом инвестируешь, выравниваешь разницу, хотя в Литве не очень смотрят на все эти изменения. Но чтобы продать автомобиль той же компании за ту же цену, эта ситуация вызывает улыбку. Они ведь видят, кому продавали и за какую цену. Может покупателя несколько ублажили".