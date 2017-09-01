В пятницу, 1 сентября, страна словно разделится на две части. В восточном и юго-восточном районе можно наслаждаться солнцем и теплом, а с запада на север идут облака. В Каунасе днем уже возможна облачность, дожди, температура до 19 градусов. В Вильнюсе облака появятся только к вечеру, будет 22 градуса тепла. В Шяуляй во второй половине дня ожидается дождь, 18 градусов тепла. На взморье ожидаются дожди.

В субботу будет прохладно, во многих местах ожидаются осадки, будет дуть северный, северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается облачность, местами дожди. Ночью 15, днем 19 градусов тепла, в Каунасе – 17 градусов. В Шяуляй также ожидаются дожди, будет около 14 градусов. На взморье дождь, 14-16 градусов.

В воскресенье погода будет похожая: пасмурно, во многих местах дожди, порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно, более обильные осадки ожидаются во второй половине дня. Ночью 13, днем 17-18 градусов тепла. В Шяуляй облачно, возможны дожди. Ночью около 10, днем до 15 градусов. На взморье также дожди. Температура ночью 12, днем около 14 градусов.

По прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет дуть юго-восточный ветер, во многих районах дожди, но станет немного теплее. Во вторник облака рассеются, осадков будет меньше. В среду ожидается солнечная погода.