В начале апреля - температурный рекорд для этого времени года

"Первое апреля приветствует нас новыми температурными рекордами. В Сувалкии, Дзукии и юго-западной Литве температура уже подскочила до 20-21 градуса тепла. До сих пор в тех краях был зафиксирован рекорд в 18,8 градусов тепла. Это было в 1999 году в Шилуте", - рассказал радиостанции LRT Radijas главный синоптик Гидрометеорологической службы Литвы Альма Нагелите.

По ее словам, повышение температуры пока не останавливается, поэтому температурный рекорд может быть и выше по показателям.

"Нынешняя весна была ранней, но вялой и монотонной. Такой скачок температуры неожиданно внезапный", - утверждала А.Нагелите.