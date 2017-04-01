В начале апреля - температурный рекорд для этого времени года

BNS
суббота, 1 апреля 2017 г. 17:13
С началом второго весеннего месяца на юге Литвы был достигнут температурный рекорд, утверждает синоптик.
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Первое апреля приветствует нас новыми температурными рекордами. В Сувалкии, Дзукии и юго-западной Литве температура уже подскочила до 20-21 градуса тепла. До сих пор в тех краях был зафиксирован рекорд в 18,8 градусов тепла. Это было в 1999 году в Шилуте", - рассказал радиостанции LRT Radijas главный синоптик Гидрометеорологической службы Литвы Альма Нагелите.

По ее словам, повышение температуры пока не останавливается, поэтому температурный рекорд может быть и выше по показателям.

"Нынешняя весна была ранней, но вялой и монотонной. Такой скачок температуры неожиданно внезапный", - утверждала А.Нагелите.

BNS
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