В Молетском районе снесли нелегальную усадьбу

История нелегально построенной в лесу Молетского района усадьбы завершилась победой ведомств, защищавших общественный интерес – нелегальная постройка была снесена, а ликвидацией занималась сама владелица. Таким образом ей удалось избежать счета за снос нелегальной постройки.

Строительство этого дома было начато в мае 2009 года, когда было получено разрешение администрации мэрии Молетского района. Однако вскоре контролирующие ведомства выяснили, что разрешение было выдано незаконно, поскольку усадьбу сформировали на участке леса, а в лесах по закону строительство запрещено.

Вильнюсская окружная прокуратура, получив материалы из компетентных ведомств, установила, что проект подготовлен незаконно, был нарушен общественный интерес, поэтому постройка должна быть снесена. Иск прокуроров поддержала Государственная инспекция по строительству и планированию территорий.

После долгих судебных разбирательств 20 октября 2014 г. суд обязал владелицу усадьбы Л.К. в течение 6 месяцев с момента вступления постановления в силу снести незаконную постройку в деревне Нарушишкис. В установленный срок дом не был снесен, поэтому Инспекция обратилась к приставу и намеревалась через него осуществить снос нелегальной постройки. В таком случае расходы на работы взыскали бы с гражданки Л.К.

Поскольку гражданка Л.К. за свой счет снесла нелегальную постройку, она избежала расходов на оплату услуг подрядчика. Для получения компенсации средств на строительство дома, женщина должна обратиться в суд с гражданским иском к администрации мэрии Молетского района и Департаменту охраны окружающей среды Утенского региона, которые выдали незаконное разрешение на строительство, а также к другим лицам, участвовавшим в подготовке проекта.