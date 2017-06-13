В Минске пройдёт совещание сторон Конвенции Эспо

В пятницу должно быть подписано решение стран Эспо, в котором будет предложено создать международную экспертную группу, которая даст оценку строительству ОАЭС. Кроме того, в решении должно быть отмечено, что Белоруссия не дала ответов на важные вопросы - в частности, относительно критериев выбора площадки под строительство.

"В постановлении Комитета по соблюдению Конвенции Эспо будет много вопросов - в том числе и по Островцу. (...) Комитет выдвинул пять вопросов по Островцу и сказал, что для получения на них ответов необходимо создать группу экспертов - или двустороннюю (Литвы и Белоруссии), либо международную, в которую по одному зарубежному эксперту выберут Литва, Белоруссия и Эспо. Последний вариант был бы более приемлемым", - отметил BNS министр окружающей среды Кястутис Навицкас.

Совещание сторон Конвенции Эспо в 2014 году в Женеве подтвердило, что Беларусь, осуществляя строительство ОАЭС, нарушила четыре статьи конвенции. При рассмотрении дела комитет сформулировал пять вопросов: критерии выбора площадки под строительство, устойчивость АЭС в случае падения тяжёлого пассажирского лайнера, возможное воздействие АЭС на подземные воды и воду реки Нярис, утилизация отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов, а также оценка данных о жителях, которые могут подвергнуться опасности в случае аварии.

Островецкую АЭС сооружает российская корпорация РОСАТОМ всего в 50 км от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Минск эти претензии отвергает.