В министерстве обсудят вопрос налогообложения пенсий

Литва - одна из немногих стран Европы, где никакие пенсии не облагаются подоходным налогом. Однако вскоре будут обсуждать такую возможность.

Во время конференции DELFI TV об этом предложении говорил министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По действующему порядку пособия по болезни, материнству, уходу за ребенком и др. выплаты "Содры" облагаются подоходным налогом.

Пенсия по старости также является страховой выплатой, но сейчас ее подоходным налогом не облагают. Литва - одна из немногих стран, в которых налогами не облагаются даже самые большие пенсии. DELFI спросил министра, не намерены ли менять порядок.

"Вы задали серьезный вопрос. Если принять во внимание, какие у нас сейчас пенсии, то наверное, вы представляете, каким это было бы бременем. <...> Хорошо, принимаем это как предложение. В конце апреля, когда будем представлять предложения премьеру, предложим обсудить и это", – обещал министр.

14 апреля Соцмин распространил сообщение, в котором сказано, что министр Линас Кукурайтис в интервью DELFI на самом деле акцентировал тот факт, что налогообложение пенсий было бы бременем для наших граждан.

"Если иметь в виду, какие у нас сейчас пенсии, их налогообложение, как вы понимаете, было бы бременем", - представлена в сообщении цитата министра.

"Министр хочет успокоить все сегодняшних и будущих пенсионеров нашей страны - в ближайшее время никто не намерен облагать налогами пенсии. Напротив – будут искать возможность повысить пенсии, помочь людям старшего возраста интегрироваться на рынке труда, развивать программы для людей старшего возраста", - сказано в пятничном пресс-релизе.

В конце прошлого года средняя пенсия по старости в Литве составляла 255 евро (сейчас – 273,8 евро), в Латвии и Эстонии - соответственно 295 и 381 евро. В Латвии часть пенсии выше 235 евро облагается 23% налогом. В Эстонии 20% налогом облагается часть пенсии выше 395 евро.