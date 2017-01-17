В месте, где было совершено преступление, открыт новый бар

Вместо печально известного "Психбариса", около которого в 2014 году был жестоко избит известный композитор Томас Добровольскис, позже скончавшийся в больнице, в октябре на ул. Вингрю был открыт новый бар.

В мае 2016 года Вильнюсский горсовет разрешил в этом месте продавать алкоголь до 4 ч. утра, что вызвало настоящую бурю в обществе, однако в сообщении владельцев бара сказано, что здесь не будет места для пьянок, предприниматели намерены доказать это участием в социальных акциях. Кроме того, предприниматели поделились фотографиями обновленного бара.

Один из владельцев бара Little Big Эугениюс Рапшис сказал, что из-за плохой репутации этого места, они столкнулись с рядом проблем, им не хотели выдавать лицензию на продажу алкоголя. Но не опустили рук и дошли до самого мэра Ремигиюса Шимашюса, а также представили свою идею на заседании горсовета.

Владельцы товарищества Mažai didelis уверяли, что их деятельность будет иной, они обещали изменить интерьер бара, перекрасить фасад, оборудовать освещение и изменить имидж бара. Их поддержали либералу и Избирательная акция поляков Литвы.

Молодые люди выполнили свое обещание, они отремонтировали помещение и намерены в будущем часть прибыли отдавать на благотворительность.

"Сейчас это место сильно изменилось – окружение красивое, внутри потрескивает огонь в камине. На улице оборудованы видеокамеры, а в выходные у двери всегда дежурит охранник", – сказано в сообщении.

Владельцы бара планируют часть прибыли жертвовать на благотворительность. "Пока мы только набираем оборот, поэтому не можем напрямую участвовать в благотворительности, но мы нашли альтернативу. В рождественский период мы провели ряд вечеринок, входным билетом на которые были непортящиеся продукты питания. Начало, может, и скромное – мы собрали около 400 единиц продуктов, которые передали "Продовольственному банку", но это лишь первые шаги", – сказал предприниматель.

Он уверяет, что хорошие дела станут традицией. По словам Репшиса, недостаточно называться социально ответственным баром – это должно сопровождаться делами.

"Пока я не знаю других баров, которые занимаются подобной деятельностью. Было бы приятно, если бы мы стали примером для коллег. Летом мы планируем объединенную благотворительную акцию совместно с байкерским клубом и музыкантами, но пока об этом говорить рано. Постараемся продолжить общение с "Продовольственным банком" и надеемся, что в этом будут участвовать и другие бары", – сказал владелец бара.

DELFI напоминает, что уголовное дело в связи с преднамеренным убийством композитора Добровольскиса все еще рассматривают в Вильнюсском окружном суде.