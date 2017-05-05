В магазинах Prisma люди стоят в очередях больше часа

 (6)
ru.DELFI.lt
пятница, 5 мая 2017 г. 15:24
В Литве закрываются магазины Prisma, поэтому начались распродажи. В магазины хлынули покупатели.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Несмотря на то, что магазины закроются только с июня, люди уже сейчас раскупают товары и продукты.

В редакцию DELFI обратилась одна из покупательниц. Она рассказала, что в Prismа в Виршулишкес очень много людей, а в очереди пришлось простоять больше часа.

Очереди образовались потому, что 4-10 dienoмая объявлена распродажа товаров со скидкой в 60%.

По словам покупателей, магазины уже сейчас значительно опустели, большая часть прилавков пустует, продукты есть еще только в холодильниках, в овощном отделе.

Финская компания SOK приняла решение уйти из Литвы и Латвии.

"В начале этого года мы начали обновлять стратегию нашей международной деятельности. Мы пришли к выводу, что Prisma на рынке Литвы и Латвии занимает недостаточную часть, что не принесет прибыли в ближайшее время, а занять большую часть рынка было бы сложно", – сказал исполнительный директор SOK Йорма Вехвилэйнен.

В Литве работали 4, а в Латвии - 3 магазина Prisma. Сеть будет работать в Эстонии и Санкт-Петербурге.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В магазинах Prisma люди стоят в очередях больше часа (6)

В магазинах Prisma люди стоят в очередях больше часа
В Литве закрываются магазины Prisma, поэтому начались распродажи. В магазины хлынули покупатели.

"ЛЖД" отрицает сообщения об увольнениях работников (6)

Lithuanian railway
Государственная компания "Литовская железная дорога" не планирует массовых увольнений, об этом 5 мая информировал пресс-секретарь компании Мантас Дубаускас, реагируя на заявление профсоюзов о том, что "ЛЖД" намерена уволить тысячи работников.

Соцдемы в растерянности: "крестьяне" ставят их в ужасное положение (13)

Ramūnas Karbauskis, Gintautas Paluckas ir Juozas Olekas
Социал-демократам кажется, что их загоняют в угол: приняв поправки к Трудовому кодексу, позволяющие проще уволить работников, соцдемы проиграли на выборах, однако сейчас партнеры по коалиции "крестьяне" предлагают им с июля принять практически такой же кодекс, только с поправками, одобренными Трехсторонним советом.

Linava взыскала с бывшего работника почти 150 000 евро (2)

Justice
Вильнюсский окружной суд через суд взыскал с бывшего работника А.Д. 147 100 евро в качестве возмещения ущерба.

Военные предупреждают жителей - в Вильнюсе будут проходить учения (62)

SOP pratybos
Жители Литвы в пятницу получили на своих мобильные телефоны смс-сообщение с предупреждением о проводимых литовской армией учениях в Вильнюсе.
Facebook друзья
Rambler's Top100