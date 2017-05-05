В магазинах Prisma люди стоят в очередях больше часа

В Литве закрываются магазины Prisma, поэтому начались распродажи. В магазины хлынули покупатели.

Несмотря на то, что магазины закроются только с июня, люди уже сейчас раскупают товары и продукты.

В редакцию DELFI обратилась одна из покупательниц. Она рассказала, что в Prismа в Виршулишкес очень много людей, а в очереди пришлось простоять больше часа.

Очереди образовались потому, что 4-10 dienoмая объявлена распродажа товаров со скидкой в 60%.

По словам покупателей, магазины уже сейчас значительно опустели, большая часть прилавков пустует, продукты есть еще только в холодильниках, в овощном отделе.

Финская компания SOK приняла решение уйти из Литвы и Латвии.

"В начале этого года мы начали обновлять стратегию нашей международной деятельности. Мы пришли к выводу, что Prisma на рынке Литвы и Латвии занимает недостаточную часть, что не принесет прибыли в ближайшее время, а занять большую часть рынка было бы сложно", – сказал исполнительный директор SOK Йорма Вехвилэйнен.

В Литве работали 4, а в Латвии - 3 магазина Prisma. Сеть будет работать в Эстонии и Санкт-Петербурге.