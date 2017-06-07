В мае сократились расходы семей на потребительские товары

Расходы литовских домашних хозяйств на основные потребительские товары в мае сократились, между тем, в Латвии и Эстонии - выросли, говорится в исследовании индекса расходов домашних хозяйств, опубликованном Baltic Market Insights (Baltmi).

Средние расходы домашнего хозяйства на еду, напитки, непищевые продукты, табачные изделия и медицинские товары, развлечения и топливо в мае в Литве составили 398,06 евро - на 4,06% меньше, чем в апреле. Между тем аналогичные расходы в Латвии за месяц выросли на 1,76% до 394,79 евро, а в Эстонии - на 4,29% до 494,98 евро.

Средняя стоимость корзины одного похода в магазин в Литве в мае, по сравнению с апрелем, снизилась на 7,39% до 11,4 евро, в Латвии - на 1,28% до 10,05 евро, а в Эстонии - на 3,02% до 14,47 евро.

Расходы домашних хозяйств сравнивались без учета оплаты коммунальных и прочих услуг.