В мае сократились расходы семей на потребительские товары

 (1)
BNS
среда, 7 июня 2017 г. 13:28
Расходы литовских домашних хозяйств на основные потребительские товары в мае сократились, между тем, в Латвии и Эстонии - выросли, говорится в исследовании индекса расходов домашних хозяйств, опубликованном Baltic Market Insights (Baltmi).
A wallet
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Средние расходы домашнего хозяйства на еду, напитки, непищевые продукты, табачные изделия и медицинские товары, развлечения и топливо в мае в Литве составили 398,06 евро - на 4,06% меньше, чем в апреле. Между тем аналогичные расходы в Латвии за месяц выросли на 1,76% до 394,79 евро, а в Эстонии - на 4,29% до 494,98 евро.

Средняя стоимость корзины одного похода в магазин в Литве в мае, по сравнению с апрелем, снизилась на 7,39% до 11,4 евро, в Латвии - на 1,28% до 10,05 евро, а в Эстонии - на 3,02% до 14,47 евро.

Расходы домашних хозяйств сравнивались без учета оплаты коммунальных и прочих услуг.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Рядом с президентским дворцом - жуткая находка

Rasti kaulai Liejyklos gatvės kieme
На улице Леиклос, в Вильнюсе, рядом с президентским дворцом, обнаружены восемь мешков с человеческими костями. Сваленные в кусу со строительными отходами кости обнаружили местные жители.

В Тракай собрались литовские, русские и польские школьники (2)

В Тракай собрались литовские, русские и польские школьники
6–7 июня в Тракай проходит творческий лагерь проекта «Мы — вместе», в котором принимают участие более 60 самых активных учеников-участников проекта и 15 учителей из Клайпеды, Паневежиса, Шальчининкай, Вильнюса, Висагинаса и Тракай.

Депутаты объявляют войну крепкому пиву (2)

Agnė Širinskienė
На минувшей неделе лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис обещал, что "в свое время" появятся и ограничения, касающиеся крепкого пива - "сосок". Председатель парламентского комитета здравоохранения Агне Ширинскене подтвердила DELFI, что 13 июня депутаты, представители Минздрава и Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем сядут за стол переговоров и обсудят методы борьбы с крепким пивом. Один из вариантов – последовать примеру латышей.

Вы представитель опасной профессии? Вам придется проверяться на трезвость (9)

Asociatyvi nuotrauka
Депутаты зарегистрировали новый проект поправки к закону о контроле над алкоголем, которым хотят обязать работодателей проверять работников на трезвость. Это будет касаться представителей опасных профессий, пишет lrt.lt.

В мае сократились расходы семей на потребительские товары (1)

A wallet
Расходы литовских домашних хозяйств на основные потребительские товары в мае сократились, между тем, в Латвии и Эстонии - выросли, говорится в исследовании индекса расходов домашних хозяйств, опубликованном Baltic Market Insights (Baltmi).
Facebook друзья
Rambler's Top100