В Литву везут американские танки

На железнодорожный вокзал в Гайжюнай (Йонавский район) 10 февраля доставят 10 танков Abrams.

В Литву также доставят пять боевых машин пехоты Bradley, внедорожники и грузовики. Техника прибудет из Польши, где в этом году была дислоцирована американская бригада.

Весь персонал тяжелой роты и логистики в Литву приехал на этой неделе. Всего в новой смене будет 120 военнослужащих.

Американские военных примут участие в учениях с литовскими военными и размещенными в Литве военными союзников.

США по роте военных регулярно дислоцирует в Литве, Латвии, Эстонии с 2014 года, это реакция на российскую интервенцию в Украину.