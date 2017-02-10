В Литву везут американские танки

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BNS
пятница, 10 февраля 2017 г. 09:03
На железнодорожный вокзал в Гайжюнай (Йонавский район) 10 февраля доставят 10 танков Abrams.
© Reuters / Scanpix

В Литву также доставят пять боевых машин пехоты Bradley, внедорожники и грузовики. Техника прибудет из Польши, где в этом году была дислоцирована американская бригада.

Весь персонал тяжелой роты и логистики в Литву приехал на этой неделе. Всего в новой смене будет 120 военнослужащих.

Американские военных примут участие в учениях с литовскими военными и размещенными в Литве военными союзников.

США по роте военных регулярно дислоцирует в Литве, Латвии, Эстонии с 2014 года, это реакция на российскую интервенцию в Украину.

BNS
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