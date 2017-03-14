В Литву вернулись аисты и журавли

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ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 15:47
Весна в Литве уже не символическая. В региональный парк Рамбино вернулся аист. Работники парка поделились фотографией аиста в гнезде. А фотограф DELFI сфотографировал вернувшихся в Литву журавлей.
Pavasario pranašai
© DELFI montažas

Каждый год о приходе весны первыми возвещают птицы, а потом можем наблюдать пробуждающуюся природу: зеленеют деревья, трава, зацветают цветы. В Facebook работники регионального парка Рамбино поделились фотографией аиста, вернувшегося в свое гнездо. В этом году аисты возвращаются раньше 25 марта, когда празднуют день их возвращения.

Фотограф Мантас Чепулис заметил, что в этом году рано вернулись журавли. Обычно они прилетают в конце февраля, а в этом году показались 16 февраля.

DELFI представляет снимки, сделанные во время брачного танца журавлей в Молетском районе, недалеко от Аланты.

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