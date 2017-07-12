В Литву в рамках программы ЕС прибыли еще 28 сирийских беженцев

Согласно сообщению, мигранты переселены из греческих лагерей беженцев.

Департамент отметил, что во вторник в Литву прибыли семь сирийских семей и один мужчина, в целом 15 взрослых и 13 несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Литву из Италии, Греции и Турции переселены 397 человек. Большинство беженцев уже покинули Литву.

Почти два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак и Эритрея.