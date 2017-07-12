В Литву в рамках программы ЕС прибыли еще 28 сирийских беженцев

 (4)
BNS
среда, 12 июля 2017 г. 12:59
В рамках программы Евросоюза в Литву были переселены еще 18 беженцев из Сирии, сообщил в среду Департамент миграции.
Refugees
© AP / Scanpix

Согласно сообщению, мигранты переселены из греческих лагерей беженцев.

Департамент отметил, что во вторник в Литву прибыли семь сирийских семей и один мужчина, в целом 15 взрослых и 13 несовершеннолетних.

На сегодняшний день в Литву из Италии, Греции и Турции переселены 397 человек. Большинство беженцев уже покинули Литву.

Почти два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак и Эритрея.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литву в рамках программы ЕС прибыли еще 28 сирийских беженцев (4)

Refugees
В рамках программы Евросоюза в Литву были переселены еще 18 беженцев из Сирии, сообщил в среду Департамент миграции.

Мэр: ливни перестанут затапливать Вильнюс, когда будет обновлена система сточных вод (9)

Remigijus Šimašius
Ливни перестанут заливать Вильнюс, когда будет обновлена система сбора сточных вод - работу уже начаты и будут завершены в течение трех лет, заявил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс, после того как город вновь был парализован на время сильного ливня.

После сильного ливня ситуация с движением транспорта в столице обычная (5)

После сильного ливня ситуация с движением транспорта в столице обычная
После ливня, который прошел во вторник вечером, некоторые улицы в Вильнюсе были затоплены, движение по ним было невозможно или сильно затруднено, пишет lrt.lt. В среду утром ситуация кардинально изменилась, движение на всех участках восстановлено, маршрутный транспорт ходит в обычном режиме и по расписанию.

Предупреждение для тех, кто покупает билеты – не попадитесь на рекламу (6)

Предупреждение для тех, кто покупает билеты – не попадитесь на рекламу
Если в социальной сети вам предлагают что-то купить по очень выгодной цене, это не значит, что предложение дельное. Возможно, вас просто-напросто хотят обмануть.

Погода: от дождя ждет передышка в один день (2)

Lietuvą ketvirtadienį užklupo antra audra
В середине недели в Литве жары уже не будет, во многих районах пройдут небольшие дожди, а в четверг снова ожидаются ливни. От дождя отдохнем только в пятницу.
Facebook друзья
Rambler's Top100