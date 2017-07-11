В Литву привлекают туристов из Японии

Туристы из Японии во время тура по Литве тратят здесь в среднем 454,4 евро, они попадают в 20-ку туристов, которые тратят в Литве больше всего денег. В среднем японцы проводят в Литве 1,5 дня.

Чтобы привлечь больше японских туристов и задержать их здесь на более длительный срок, Литва вместе с Латвией и Эстонией в третий раз проводит в Японии презентацию туров. Первое мероприятие прошло в Фукуоке 11 июля, второе – 12 июля состоится в Осаке, а третье - 13 июля в Токио.

"Старый город Вильнюса и следы Тиунэ Сугихары в Каунасе - вот что больше всего привлекает японских туристов в Литве. Но в последнее время они все больше интересуются литовскими регионами – особенно взморьем, курортами, сельским туризмом.

Мы заметили, что появилось больше индивидуальных туристов из Японии, которых интересуют возможности нишевого туризма, к примеру, наблюдение за птицами, гастрономический туризм. Поэтому на презентации будем уделять внимание регионам", – сказала представитель Департамента по туризму Ольга Гончарова.

По ее словам, презентации проходят в тех городах, где есть возможность сообщения со странами Балтии благодаря авиакомпании Finnair.

В прошлом году Литву посетили 22 700 японских туристов, т.е. на 7,4% больше, чем в 2015 г.