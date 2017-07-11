В Литву привлекают туристов из Японии

Чтобы привлечь больше японских туристов и задержать их здесь на более длительный срок, Литва вместе с Латвией и Эстонией в третий раз проводит в Японии презентацию туров. Первое мероприятие прошло в Фукуоке 11 июля, второе – 12 июля состоится в Осаке, а третье - 13 июля в Токио.
"Старый город Вильнюса и следы Тиунэ Сугихары в Каунасе - вот что больше всего привлекает японских туристов в Литве. Но в последнее время они все больше интересуются литовскими регионами – особенно взморьем, курортами, сельским туризмом.
Мы заметили, что появилось больше индивидуальных туристов из Японии, которых интересуют возможности нишевого туризма, к примеру, наблюдение за птицами, гастрономический туризм. Поэтому на презентации будем уделять внимание регионам", – сказала представитель Департамента по туризму Ольга Гончарова.
По ее словам, презентации проходят в тех городах, где есть возможность сообщения со странами Балтии благодаря авиакомпании Finnair.
В прошлом году Литву посетили 22 700 японских туристов, т.е. на 7,4% больше, чем в 2015 г.