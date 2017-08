В пятницу ночью местами, в основном в западной части страны, ожидаются дожди, местами возможны туманы. Станет прохладней - столбик термометра опустится до 10-15 градусов тепла, на взморье - до 16–17 градусов. Днем также местами возможны дожди, температура поднимется до 19–24 градусов, в западных районах местами возможно до 16–18 градусов. В субботу также ожидаются дожди, местами сильные. Температура ночью будет 10–15 градусов, днем – 16–21 градус. В воскресенье во многих местах ожидаются дожди. Осадки ожидаются и на следующей неделе.

