В Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения здравоохранения и инвестиций ЕС

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BNS
среда, 25 января 2017 г. 11:57
В четверг в Литву прибывают два еврокомиссара для обсуждения вопросов здравоохранения и инвестиций фондов Евросоюза.
© Shutterstock nuotr.

С двухдневным визитом в Вильнюс прибудет представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, литовец Витянис Андрюкайтис и ответственная за региональную политику член ЕК Корина Крецу из Румынии, сообщило представительство Еврокомиссии в Литве.

Два члена ЕК в четверг примут участие в конференции, которую организует Сантаришские клиники Вильнюсской университетской больницы для обсуждения возможностей сотрудничества учреждений здравоохранения в контексте европейской региональной политики.

Еврокомиссар, ответственная за региональную политику, позднее встретится с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквярнялисом, членами парламентского Комитета по европейским делам, вице-министром финансов Лоретой Макалёвене обсудит реализацию программы действий инвестфондов ЕС в Литве на 2014–2020 годы.

BNS
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