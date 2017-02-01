В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО

 (12)
BNS
среда, 1 февраля 2017 г. 10:57
В среду в Каунасском аэропорту приземлятся 140 немецких военных, которые будут служить в международном батальоне НАТО в Литве.
German troops
© Reuters/Scanpix

Военные прибудут на двух самолетах, позднее они отправятся в Руклу, где будут дислоцированы. В аэропорту их встретит прибывший на минувшей неделе командующий батальоном немец Кристоф Губер.

С 1 по 10 февраля в целом в Литву должны прибыть около 450 немецких военных с танками, боевыми машинами пехоты и прочей техникой.

В июне после завершения формирования батальона в нем будет более тысячи военных из нескольких стран НАТО. Подразделением будет командовать Германия.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Жители Литвы видят угрозу в России и Беларуси и меньше смотрят российское ТВ (100)

Жители Литвы видят угрозу в России и Беларуси и меньше смотрят российское ТВ
Жители Литвы считают, что самыми недружественными государствами, представляющими наибольшую угрозу, являются Россия и Беларусь, и поддерживают членство страны в ЕС. Результаты опроса, проведенного центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу литовского МИДа, также показали, что в Литве падает популярность российских каналов.

В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО (12)

German troops
В среду в Каунасском аэропорту приземлятся 140 немецких военных, которые будут служить в международном батальоне НАТО в Литве.

Погода: февраль придет с треском (6)

Погода: февраль придет с треском
Последний месяц зимы придет с холодами, мы снова вспомним, что такое зима. К сожалению, осадков не ожидается, да и холода не задержатся, уже к концу недели потеплеет.

Напуганные эмигранты атакуют "Содру" (26)

Напуганные эмигранты атакуют Содру
Тысячи эмигрантов, которые узнали, что с них могут в принудительном порядке взыскать обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), в последние дни массово звонят в Фонд социального страхования ("Содру"), приходят в отделения, пишут электронные письма. Жители возмущены тем, что их вводят в заблуждение и не предоставляют актуальную информацию.

Прогноз погоды на февраль: будет очень интересно (1)

Прогноз погоды на февраль: будет очень интересно
Согласно прогнозу, последний месяц зимы, по сравнению с январем, будет теплее.
Facebook друзья
Rambler's Top100