В Литву прибывают 140 немецких военных из батальона НАТО

В среду в Каунасском аэропорту приземлятся 140 немецких военных, которые будут служить в международном батальоне НАТО в Литве.

Военные прибудут на двух самолетах, позднее они отправятся в Руклу, где будут дислоцированы. В аэропорту их встретит прибывший на минувшей неделе командующий батальоном немец Кристоф Губер.

С 1 по 10 февраля в целом в Литву должны прибыть около 450 немецких военных с танками, боевыми машинами пехоты и прочей техникой.

В июне после завершения формирования батальона в нем будет более тысячи военных из нескольких стран НАТО. Подразделением будет командовать Германия.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.