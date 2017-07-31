В Литву прибывает вторая смена немецких военных

В Литву прибывает вторая ротация немецких военных в Международный батальон НАТО под командованием Германии.

Как сообщило литовское Министерство обороны, второй контингент Германии состоит из 450 военных, они будут дислоцированы в Литве на полгода.

Военные в Литву прибывают с восемью танками Leopard 2 A 6, с 14-ю боевыми машинами пехоты Marder, а также с бронетранспортерами Boxer, Fuchs, грузовиками и внедорожниками иного назначения.

Командующим дислоцированного в Литве батальона союзников станет полковник-лейтенант Торстен Генслер. На этой должности он сменит полковника-лейтенанта Кристофа Хубера.

Пресс-секретарь министерства обороны Лаймонас Бразайтис сообщил, что германские военные начали прибывать в Литву на минувшей неделе, а ротация завершится в начале августа.

В этом году Альянс дислоцировал международные батальоны в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. НАТО отмечает, что они предназначены для сдерживания России после ее действий в Украине и регионе Балтийского моря.

В Литве в этом подразделении служат военные Германии, Нидерландов, Бельгии, Норвегии и Люксембурга.