В Литву прибывает военный контингент Нидерландов

 (34)
BNS
вторник, 21 марта 2017 г. 09:16
В Литву на этой неделе прибудет военный контингент Нидерландов, который войдет в состав батальона НАТО.
© DELFI / Domantas Pipas

Во вторник в Клайпедский порт будет доставлено около 40 единиц голландской военной техники: боевые машины пехоты CV 90, бронетранспортеры Boxer, средства разведтранспорта Fennek, другая техника, сообщило Минобороны.

В четверг на Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй прилетит и основная группа нидерландских военных - примерно 100 человек. В Литве будет служить в общей сложности более 200 голландцев.

Сейчас в Литве размещено около 400 военнослужащих Германии, 100 бельгийцев и небольшая часть нидерландского контингента.

Численность натовского батальона в Литве составит около 1,2 тыс. военных, командование батальоном будет осуществлять Германия. Подобные военные единицы размещаются и в других странах Балтии. НАТО говорит, что таким образом реагирует на российскую интервенцию на Украине.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Полицейский автомобиль Audi без опознавательных знаков развивает скорость до 300 км/ч (5)

Nauja nežymėta policijos Audi A6
21 марта во дворе Департамента литовской полиции был представлен недавно приобретенный новый полицейский автомобиль Audi A6 Quattro без опознавательных знаков. ŠisЭтот седан отличается тем, что в нем установлено новейшее оборудование для определения скорости и сканирования номеров.

В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей (6)

В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей
В прошлом году из Литвы эмигрировали 50 300 жителей, а иммигрировали - 20 200.

Вредная привычка стоила курсанту карьеры и немалых денег (16)

Вредная привычка стоила курсанту карьеры и немалых денег
Курсант Военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса, который готовился стать военным летчиком, перед самым окончанием учебы был исключен из академии. Сейчас курсант, демонстрировавший отличные показатели, должен вернуть за обучение 7980 евро. Такое решение 20 марта вынес Вильнюсский окружной административный суд.

В Литву прибывает военный контингент Нидерландов (34)

В Литву прибывает военный контингент Нидерландов
В Литву на этой неделе прибудет военный контингент Нидерландов, который войдет в состав батальона НАТО.

Первая приехавшая в Литву семья беженцев лишена вида на жительство (41)

Первая приехавшая в Литву семья беженцев лишена вида на жительство
Семья иракских беженцев, которую в декабре 2015 года первой перевели в Литву по программе Евросоюза о переселении беженцев, лишилась права на жительство в Литве, поскольку вовремя не вернулась сюда.
Facebook друзья
Rambler's Top100