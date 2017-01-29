В Литву прибыли бельгийские военные с техникой для батальона НАТО

 (14)
ELTA
воскресенье, 29 января 2017 г. 12:35
27 января поздно вечером в Литву на пароме прибыли бельгийские военные с техникой, которые обеспечат логистическую функцию при батальоне НАТО, который разместится в Рукле. Колонну до Руклы сопровождала Литовская военная полиция.
2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius

Со следующей недели начнется передислокация немецких военных, которые создадут костяк батальона в Литве. Позже в Литву прибудут голландские и норвежские военные. Планируют, что все военные батальона прибудут в Литву до середины июня.

Боевую группу батальона в Литве возглавит Германия. В 2017-2018 гг в батальоне будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции – всего около 1200 военных.

В мирное время этот батальон будет участвовать в учениях с литовскими военными, а в случае кризиса или конфликта будет защищать Литву вместе с Литовскими национальными силами и союзниками.

В трех странах Балтии и Польше разместят хорошо подготовленные многонациональные батальоны - это вклад союзников в безопасность в регионе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литву прибыли бельгийские военные с техникой для батальона НАТО (14)

2016 04 27 Šiauliuose, Zoknių oro bazėje leidžiasi moderniausi NATO, 5-osios kartos naikintuvai “F22 Raptor” © DELFI / Orestas Gurevičius
27 января поздно вечером в Литву на пароме прибыли бельгийские военные с техникой, которые обеспечат логистическую функцию при батальоне НАТО, который разместится в Рукле. Колонну до Руклы сопровождала Литовская военная полиция.

История Золушки из Паневежиса (41)

Greta Kildišienė
История бывшего депутата Греты Килдишене напоминает сказку о Золушке, жизнь которой изменилась после встречи с принцем. DELFI взглянул на жизнь Греты до ее прихода в парламент.

Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика (74)

Депутат предлагает государству оплатить похороны убитого 4-летнего мальчика
Похороны жестоко убитого 4-летнего мальчика должно оплатить государство, а не бабушка ребенка. Так считает депутат Юстас Джюгялис – он намерен выяснить с правлением парламента возможность похоронить ребенка на деньги государства, он также организовал сбор средств в помощь бабушке покойного.

Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее (50)

Вильнюсцы, празднующие день рождения столицы в Каунасе: надеемся, что и наш город сделает что-то похожее
На Каунасском автовокзале сегодня – большое оживление: город встречает сотни вильнюсцев, которые решили воспользоваться предложением и бесплатно посетить Каунас, пишет Kas vyksta Kaune.

Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком (19)

Байсогала готовится проститься с убитым мальчиком
Жестоко избитого 4-летнего мальчика, который скончался от полученных травм в больнице, похоронят в родной деревне – жители Байсогалы (Радвилишкский район) готовятся проститься с умершим.
Facebook друзья
Rambler's Top100