В Литву прибыли бельгийские военные с техникой для батальона НАТО

Со следующей недели начнется передислокация немецких военных, которые создадут костяк батальона в Литве. Позже в Литву прибудут голландские и норвежские военные. Планируют, что все военные батальона прибудут в Литву до середины июня.
Боевую группу батальона в Литве возглавит Германия. В 2017-2018 гг в батальоне будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции – всего около 1200 военных.
В мирное время этот батальон будет участвовать в учениях с литовскими военными, а в случае кризиса или конфликта будет защищать Литву вместе с Литовскими национальными силами и союзниками.
В трех странах Балтии и Польше разместят хорошо подготовленные многонациональные батальоны - это вклад союзников в безопасность в регионе.