В Литву прибыли бельгийские военные с техникой для батальона НАТО

27 января поздно вечером в Литву на пароме прибыли бельгийские военные с техникой, которые обеспечат логистическую функцию при батальоне НАТО, который разместится в Рукле. Колонну до Руклы сопровождала Литовская военная полиция.

Со следующей недели начнется передислокация немецких военных, которые создадут костяк батальона в Литве. Позже в Литву прибудут голландские и норвежские военные. Планируют, что все военные батальона прибудут в Литву до середины июня.

Боевую группу батальона в Литве возглавит Германия. В 2017-2018 гг в батальоне будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции – всего около 1200 военных.

В мирное время этот батальон будет участвовать в учениях с литовскими военными, а в случае кризиса или конфликта будет защищать Литву вместе с Литовскими национальными силами и союзниками.

В трех странах Балтии и Польше разместят хорошо подготовленные многонациональные батальоны - это вклад союзников в безопасность в регионе.