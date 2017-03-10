В Литву перемещено восемь беженцев из Эритреи

"9 марта из Италии в Литву были перемещены восемь граждан Эритреи", - говорится в сообщении.

Беженцы из Эритреи перемещаются в Литву по программе ЕС впервые. Обычно в Литву перемещали мигрантов из Сирии и Ирака, где в последне время происходят конфликты.

Недавно первые эритрейцы приехали и в Латвию.

ООН утверждает, что правительство Эритреи уже более 25 лет совершает преступления против человечности, а чиновники Эритреи, особенно в службе безопасности, ответственны за рабство, исчезновения людей, пытки, изнасилования, убийства и другие преступления.

На сегодняшний день по программе ЕС Литва переместила на свою территорию из Италии, Греции и Турции 262 человека. В общей сложности ей предстоит переместить 1105 беженцев.