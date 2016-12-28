В Литву ненадолго заглянет зима

В середине недели установится малооблачная погода, выглянет солнце. В ближайшие дни столбики термометров поползут вниз, будет холоднее, особенно в ночь на четверг. С пятницы погода снова изменится: вернутся тепло и дождевые облака.

В среду все еще будет дуть порывистый ветер. Станет прохладнее. В Вильнюсе около нуля. В первой половине дня снег, днем из-за туч выглянет солнце. В Каунасе также ожидается небольшой снег, температура составит 1–2 градуса тепла. В Шяуляй небольшая облачность, будет 0–1 градус тепла. На взморье ветер развеет тучи, будет 3–4 градуса тепла.

В четверг станет прохладнее. Во многих районах в первой половине дня будет ясно, В Вильнюсе ночью и утром –4–3, днем около –2 градусов ниже нуля. В Каунасе будет –3–1 градус мороза. В Шяуляй ночью и утром –5–3 градусов, ясно. Днем станет облачно, воздух прогреется до 0–1 градуса. На взморье в первой половине дня пойдет дождь. Температура поднимется до 4–5 градусов.

В пятницу ночью снова ожидаются перемены: станет пасмурно, теплее, ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность, дождь. Температура составит 1–3 градуса тепла. В Шяуляй моросящий дождь, небо пасмурное. Будет 2–3 градуса тепла. На взморье усилится ветер, по небу поплывут дождевые облака. Температура составит 5 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет теплее, однако будет облачно, а праздничное настроение испортит дождь.