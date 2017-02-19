В Литву ненадолго вернется зима

На следующей неделе будет сыро, холодно и ветрено, сказала LRT синоптик Эдита Гечайте. По ее словам, осадки ожидаются не только в воскресенье, но и во все дни следующей недели. Кроме того, во вторник на смену моросящему дождю придет мокрый снег, а местами – метель.

"В воскресенье в Литве будет облачно, ожидаются осадки, в основном дождь. Будет дуть порывистый ветер. На большей части территории страны порывы ветра будут 15–18 м/с. Температура составит 2–5 градуса тепла", – сказала синоптик.

По ее словам, самый сильный ветер ожидается в западных и северных районах Литвы.

"В понедельник ночью осадки ожидаются в большинстве районов. Суше будет во второй половине ночи, но утром придут облака другого циклона, которые накроют всю страну. Все еще будет идти дождь, поскольку температура и днем и ночью будет выше нуля, ветер будет дуть порывистый", – сказала Гечайте.

По ее словам, осадки изменятся только во вторник: "Во вторник по-прежнему ожидаются осадки, на смену дождю придет мокрый снег, местами – снег. Днем местами ожидается метель, поскольку порывы северо-западного ветра будут достигать 15–20 м/с, температура составит 1–6 градусов, однако во второй половине дня станет снижаться, а в среду ночью сильно похолодает".

По словам Гечайте, со среды температура упадет до 2–7 градусов, поэтому в восточной части страны пройдет снег.

"Надо проявлять осторожность, поскольку после похолодания во многих районах, будет формироваться гололед, а днем в среду пройдет зона осадков – снег, мокрый снег, местами метель, порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Такого тепла, как в воскресенье уже не будет. В понедельник будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла", – сказала Гечайте.

Она прибавила – сырая погода и порывистый ветер должны сохраниться до конца недели, но в четверг станет немного теплее.