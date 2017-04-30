В Литву едут с радостью: причины, которые не приходят в голову литовцам

В число иммигрантов в Литве входят не только беженцы, которых Литва, как член ЕС, согласилась принять. Иммигранты - малоизвестная и малозаметная группа жителей, кто они?

По данным Департамента миграции, большинство получивших временный вид на жительство иммигрантов - это жители соседних с Литвой и ЕС стран: украинцы, белорусы и русские.

Прибывших из других стран Европы и получивших временный вид на жительство в Литве менее 200. Прибывших из стран других регионов в 2016 году было не более 300, за исключением Индии. В прошлом году 551 гражданин Индии получил новый или продлил уже имеющийся вид на жительство (новые 429, продленные - 122).

Что привлекает в Литве?

Глава института исследований рынка труда Центра социальных исследований, профессора Богуслав Гружвский утверждает, что в этом плане на иммигрантов оказывают влияние схожие факторы.

"Всеми иммигрантами, как из Литвы, так и из других стран, движут практически те же самые принципы: они уезжают как и наши из-за низких доходов, которые они могут заработать с своей стране. Скорее всего у них есть работа и в своей стране, но они знают, что у нас можно заработать больше и приезжают сюда, к примеру, белорусы. Люди покидают свою страну и из-за низкого уровня жизни, когда цены высокие, а доходы - низкие, здесь, например, примером может быть Украина. Третья причина - ограничения на развитие бизнеса и коррупция", - перечислял причины Б.Гружевский.

Он полагает, что по этим причинам в Литву прибывают и иммигранты из Молдовы, с Кавказа.

"Почему они приезжают в Литву, а не в Эстонию или Латвию? Там и доходы несколько выше, но в данном случае есть три причины. Литва действительно самая дружелюбная, если говорить об отношении к русскоговорящим, нас уважают на Украине, у нас есть связи с Беларусью, есть и родственные связи. Россия же в этом контексте находится посередине, но и ее граждане находят довольно дружественную и привлекательную среду, если мы говорим о языке и социокультурном окружении", - пояснил Б.Гружевский.

По его словам, важно и то, что Литва - самая крупная из стран Балтии, поэтому здесь и больше рынок для бизнеса, больше возможностей найти работу.

"Очень часто иммигранты люди деятельные, которые ищут более благоприятную среду. Конечно, в Германии она, может быть, и лучше, но там нужно знать немецкий язык, знать правовую среду", - говорил профессор.

Интересно и то, что, по словам собеседника, иммигрантов в Литву может привлекать и объем теневой экономики.

"Привлекательность нашей страны для иммигрантов повышает и высокий уровень теневой экономики. А он есть во всех странах, даже в Норвегии, а также в Германии, уже не говоря о Великобритании и Ирландии. У нас этот процент выше, чем в Латвии, Эстонии или Польше, поэтому является одним из факторов, почему Литва привлекательна для иммигрантов", - говорит Б.Гружевский.

Несмотря на то, что основным привлекающим иммигрантов фактором является экономический, он полагает, что их можно разделить и по странам.

"К примеру, Россию больше покидают обеспеченные люди, которые реагируют на коррупционные ограничения, а здесь находят больше свободы и ее применения. Из Украины приезжают люди с более низкими доходами, поскольку там уровень жизни ниже, есть напряжение в различных сферах, а среди иммигрантов из Беларуси, наверное, половина таких, половина других", - рисует потрет иммигрантов Б.Гружевский.

Научный сотрудник Центра исследований эмиграции университета Витаутаса Великого Илона Струмицкене согласна, что одна из главных причин, почему граждане этих стран выбирают Литву, это язык.

"В Литве можно обойтись русских языком, больших проблем с адаптацией, интеграцией нет, в широком смысле в обществе русофобские настроения особенно не проявляются. В случае с украинцами, выбор Литвы основан и на формирующемся в последние годы дружественном в геополитическом контексте имидже страны. Приезжающим из Украины, Беларуси, России, конечно, важно и культурное, социальное сходство, общее недавнее прошлое в составе СССР", - утверждает она.

Однако специалист сожалеет, что как ученые, так и литовское общество в широком смысле, мало интересуется приезжими.

Кризис очевиден и его нужно осознать

Глав Института публичной политики и администрирования Каунасского технологического университета, доцент Аудроне Телешене, называет две причины, которые привлекают иммигрантов. Главные их цели - крупные города Литвы: Вильнюс и Клайпеда. Интересно то, что число жителей в этих городах остается примерно одинаковым или снижается не так резко, как в других городах страны.

"Первая причина - экономическая, поскольку, скорее всего, большая часть этих людей прибывает в Литву, уже имея трудовой договор. Другая причина - эффект соседства. Мы для них знакомы как страна, культура, они знают, чего ожидать по приезду сюда. С другой стороны, и для наших жителей это знакомые страны в плане культуры, исторического прошлого и общего советского времени", - считает А.Телешене.

Audronė Telešienė © KTU archyvas

И все же другие группы - иммигранты из третьих стран с большим капиталом, незначительны. Эксперт рассуждает, что если они и приезжают в Литву, то это небольшая часть людей. По словам собеседницы, если Литве удастся привлечь больше иммигрантов с капиталом, это было бы очень выгодно, но к этому нужно подготовиться.

"Литве было бы очень выгодно иметь больше иммигрантов со своим капиталом, только, я думаю, что мы не прошли нескольких стадий. Иными словами, общество не привыкло к мысли, что мы живем в период демографического кризиса и нам скоро будет не хватать рабочей силы. Это позволяет вынашивать какие-то исключительные обстоятельства, к примеру, что Литва - только для литовцев, ксенофобские настроения", - говорила ученый.

Она полагает, что в первую очередь нужно осознать проблему демографической проблемы.

"Количество людей в Литве уже снизилось, мы ничего не можем сделать с тем, чтобы нас не становилось меньше, а рабочая сила понадобится и очень много. Скорее всего, рабочую силу мы можем получить и посредством иммиграции, поэтому нам необходима целенаправленная и управляемая иммиграционная политика. Я думаю, мы подойдем к этому этапу, через 5 лет точно, но сейчас негативные установки общества этому препятствуют", - обобщает она.

С А.Телешене согласна и глава вильнюсского бюро Международной организации по вопросам миграции Аудра Сипавичене.

"Чаще всего в Литве, если мы говорим об иммиграции, имеют в виду иммиграцию, как временный и компенсаторный механизм решения проблем, связанных с проблемой эмиграции. Либо опасаются нашествия иммигрантов, что дешевая рабочая сила выдавит литовцев и это лишь еще больше усилит эмиграцию, либо иммигранты "собьют" зарплату", - говорит она.

"Об иммиграции, как о чем, способном нести выгоду, чаще всего мы не слышим", - комментировала А.Сипавичене.

Говорить об иммиграции, по мнению А.Сипавичене, необходимо по ряду сформировавшихся в Литве проблем. Число жителей снизилось, а возвращается их недостаточное число, поэтому возникают вопросы: кто будет зарабатывать пенсии, платить налоги, кто физически позаботится о пожилых? Она полагает, что иммиграция является для Литвы нужным процессом, поскольку в стране появляется больше работающих, жителей, бизнесменов, семей.

Иммиграция становится дополнительным элементом и для механизма, ориентированного на экономическое развитие и инновации.

"Чаще всего иммигрируют те, кто не боится риска, создавать свой бизнес, кто не хочет работать. Только разнообразие дает инновации, - комментировала А.Сипавичене. - Привлечение бизнеса и инвесторов - это новые рабочие места, стимул остаться и не реэмигрировать".