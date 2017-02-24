В Литву доставлены немецкие танки

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ru.DELFI.lt
пятница, 24 февраля 2017 г. 15:00
В Шяштокай сегодня большое оживление, какого в этом дзукийском городке давно не было. В Литву на поездах их Графенвёра (Германия) прибыла военная техника механизированного батальона: танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, инженерные машины Dachs. Все они поступят в распоряжение дислоцированного в Литве батальона НАТО.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

С самого утра на вокзале в Шяштокай собралось немало журналистов из Литвы и других стран. Первым из Польши прибыл поезд с боевыми машинами Marder. Один танк Leopard 2 немцы наверняка привезли на поезде ради журналистов, поскольку остальная часть танков была доставлена в Литву накануне.

Со СМИ общался старший лейтенант ЛА Витянис Милюшис.

Батальон под командованием Германии - один из четырех так называемых боевых групп НАТО, размещаемых в странах Балтии и Польше. Командовать батальоном в Эстонии будет Соединенное Королевство, в Латвии это будет делать Канада, а в Польше - США.

В настоящее время в Рукле уже находится около 300 из 450 военнослужащих, которые должны быть там размещены, к ним присоединятся военные контингенты Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии, Франции и Хорватии.

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