В Литву доставлены американские танки

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BNS
пятница, 10 февраля 2017 г. 09:03
В Литву в пятницу утром доставлено десять танков Вооруженных сил США, они размещаются с целью сдерживания России и демонстрации американских обязательств по коллективной обороне НАТО.
© AFP/Scanpix

"Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы", - сказала BNS в пятницу утром представитель Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз танков будет больше, чем когда бы то ни было раньше за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году.

На станцию в Йонавском районе также доставлены пять боевых машин пехоты Bradley, вездеходов и грузовиков. Эту технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.

Американцы привезут с собой танки также в Латвию и Эстонию.

Военнослужащие Сухопутных сил США присланы в страны Балтии весной 2014 года после предпринятой Россией аннексией украинского Крыма, с тех пор происходит их постоянная ротация.

BNS
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