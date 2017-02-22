В Литве ждут объяснений российского канала ТВЦ по поводу разжигания вражды

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) будет ждать объяснений российского телеканала ТВЦ относительно разжигания вражды и клеветы на государство, которые были установлены в программе этого канала.

В среду комиссия решила обратиться к зарегистрированной в России вещательной компании "ТЦ Центр" с просьбой до середины марта предоставить объяснения по поводу нарушений в программе канала.

Как сказал BNS глава ЛКРТВ Эдмундас Вайтекунас, после получения объяснений комиссия примет решение о применении конкретных санкций.

Комиссия на этой неделе получила заключение Департамента стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы о том, что в показанной в конце января программе "В центре событий" с Анной Прохоровой" разжигалась вражда, распространялись дезинформация и клевета на государство.

По мнению экспертов ВС, в программе не было подстрекательств к войне, однако имело место разжигание вражды, а представленную в ней информацию следует отнести к типу "серой пропаганды".

В заключении указано, что прозвучавшие в программе нарративы "свои стреляли в своих", "властями Литвы в 1991 году были националисты" и "в 1991 году власти Литвы приказывали убивать русскоязычных граждан" "преследовали цель повлиять и убедить массы в том, что выход Литвы из Советского Союза был незаконным, и что военнослужащие Советского Союза тогда хотели только добра".

Также говорится о том, что программа была вредна для граждан Литвы - для русскоязычной и понимающей по-русски аудитории - поскольку имела место манипуляция представленными данными, - формировалось предвзятое мнение, были искажены исторические факты с целью повлиять на понимание, мнение и поведение разновозрастной аудитории "в выгодном для России и ее деятельности направлении, связанном со стремлением к своим геополитическим интересам".

ЛКРТВ за период после предпринятой Россией аннексии Крыма и по сегодняшний день ограничивала трансляции четырех российских каналов, последний раз санкции были применены к каналу "РТР-Планета". Трехмесячный запрет на показ этого канала истек во вторник. Еврокомиссия на прошлой неделе констатировала, что это решение Литвы не противоречило праву Европейского Союза.