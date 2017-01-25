В Литве задумались о распределении в регионы после ВУЗов

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BNS
среда, 25 января 2017 г. 16:33
Литовский министр образования и науки Юргита Пятраускене говорит, что видит основание для дискуссии по предложению решать проблему нехватки специалистов в регионах, обязав студентов отрабатывать за бесплатное обучение в назначенном месте.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

"Один из шагов, предусмотренных в программе правительства и который мы постараемся реализовать - речь идет о бесплатном бакалаврате. И если мы говорим о том, что граждане получают образование бесплатно, то тогда эта дискуссия имеет еще большее основание", - сказала министр журналистам в правительстве в среду.

Она отметила, что в регионах также важно создавать привлекательные условия труда для специалистов, которых там не хватает.

Решать проблему нехватки специалистов в регионах посредством распределения после ВУЗов правительству предлагает Литовская ассоциация самоуправлений.

BNS
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